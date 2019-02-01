Новичок «Зенита» Барриос выбрал номер, под которым играл СемакТелеканал Санкт-Петербург 04:51

Главный тренер поприветствовал Барриоса и немного пообщался с колумбийцем.

Спорт день за днем

Политика Путин объявил о приостановке участия России в ДРСМД Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре РСМД.

Шоу-бизнес «Беременная» от Киркорова женщина умерла после шоу Малахова Скончалась 53-летняя москвичка Светлана Сафиева, которая в ноябре прошлого года появилась на шоу Малахова якобы беременной тройней и заявила, что отцом ее детей является певец Филипп Киркоров.

Общество Умер диктор программы «Время» Евгений Суслов Легендарный диктор программы "Время" Евгений Суслов, более 30 лет проработавший на советском Центральном телевидении, умер 1 февраля на 82-м году жизни.

Происшествия Бывший мэр Тулы задержана на Кипре Правоохранительные органы Республики Кипр задержали бывшего мэра города Тулы Алису Толкачеву по запросу российских коллег.

Происшествия В Кабо-Верде задержаны одиннадцать российских моряков Одиннадцать российских моряков задержаны властями Кабо-Верде по подозрению в контрабанде наркотиков.

Общество Открылась вакансия путешественника с зарплатой $100 тыс. в год Сайт люксовых вещей HushHush разместил вакансию путешественника, в обязанности которого будет входить тестирование роскошных машин, яхт и поездки на частные острова.

Общество Песня «Морской шум» стала самой популярной на «Яндекс.Музыке» Аналитики выяснили, какие песни чаще других пользователи сервиса слушали на повторе за 12 месяцев.

Политика НАТО подпишет протокол о вступлении Македонии в альянс 6 февраля Страны НАТО подпишут протокол о вступлении Республики Македония в альянс 6 февраля.

Происшествия В ОНК решили разобраться с синяками похитителя картины Куинджи Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы направила обращение главе столичного управления МВД Олегу Баранову после обнаружения кровоподтеков у Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи.

Происшествия В Подмосковье зарезали полицейского Сотрудник полиции скончался от ножевого ранения в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Общество Грубость начальников наносит экономике России вполне ощутимый ущерб «Враждебное» поведение руководителя (ВРП) может наносить ущерб как экономике фирмы, в которой он работает, так и экономике страны в целом.

Происшествия Появилось видео прорыва дамбы в Бразилии В сети интернет появилось видео момента прорыва дамбы в Бразилии, в результате чего погибли по меньшей мере 115 человек.

Интернет В работе Рокетбанка произошел сбой Предыдущий крупный сбой в работе сервиса произошел в конце декабря.

Музыка Внук Аллы Пугачевой попросил у фанатов финансовой помощи Внук Аллы Пугачевой, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита попросил фанатов оказать ему материальную поддержку для записи песни и съемок клипа.

Общество В столице сокращено время подключения к энергосетям В четыре раза сократили московские власти время подключения к электрическим сетям объемом мощности до 150 киловатт.

Футбол «Зенит» включил Азмуна, Барриоса, Ракицкого и Кокорина в заявку на ЛЕ Петербургский «Зенит» включил новичков команды Сердара Азмуна, Вильмара Барриоса и Ярослава Ракицкого в заявку для участия в плей-офф Лиги Европы.

Экономика Титов заявил, что в России сформировалось новое поколение бизнесменов Новое поколение предпринимателей сформировалось в России, заявил журналистам в субботу бизнес-обмудсмен РФ Борис Титов на пресс-конференции, посвященной объявлению шорт-листа премии "Немалый бизнес".