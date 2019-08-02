Футбол
Тиль подпишет контракт со «Спартаком» в понедельникРоссийская газета 11:17
Голландский полузащитник Гус Тиль прибыл в Москву, где в понедельник подпишет контракт со "Спартаком". В субботу он увидит игру своего нового клуба против "Динамо". В понедельник Тилю предстоит пройти медицинское обследование, после которого он сможет подписать контракт с новым клубом.
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Музыка
Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории музыки
Обновлено в 12:04
Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек
В столице на несанкционированной акции «Вернем себе право на выборы» по состоянию на 17:45 задержаны 600 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено в 11:02
Спорт
В сети появилось видео новой короткой программы Загитовой
В сети опубликовали видео новой короткой программы олимпийской чемпионки по фигурному катанию 2018 года Алины Загитовой.
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Политика
ЦИК Украины объявил результаты выборов по партийным спискам
Центральная избирательная комиссия объявила результаты голосования по партийным спискам на внеочередных выборах в Верховную раду, партия президента Украины Владимира Зеленского получила 124 места в парламенте.
Обновлено в 10:47
Политика
Зеленский рассказал, когда видел родителей последний раз
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не видел своих родителей с момента инаугурации, которая прошла 20 мая 2019 года.
Обновлено в 10:52
Общество
Беглов пообещал поддержать садоводов
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал состояние садоводства в регионе.
Обновлено в 12:11
Политика
Силуанов отреагировал на ввод США новых санкций против России
Российский первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов прокомментировал решение США о введении новых санкций в отношении России.
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Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Политика
Kyodo сообщило об отказе Японии от антиядерных идей
Япония отвергла антиядерные инициативы СССР еще в середине 1950-х годов, сообщает агентство Киодо.
Обновлено в 09:42
Политика
CNN узнал о разговоре Трампа с Путиным про нового посла в Москве
Телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся в минувшую среду.
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Политика
Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии
Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Москве во время ремонта ресторана обнаружили останки человека
"По предварительной информации, во время ремонта пола в ресторане рабочие обнаружили скелетированные останки человека, которые пролежали там более 10 лет", - уточнил собеседник агентства.
Обновлено в 08:49
Кино
Стала известна дата выхода фильма об Элвисе Пресли
Кинокомпания Warner Bros. назначила выход фильма о короле рок-н-ролла на осень 2021 года и приняла решение о переносе премьеры фильма «Дюна» на декабрь 2020 года.
Обновлено в 05:50
Футбол
Кабелла выйдет с первых минут у «Краснодара» на игру с «Зенитом»
"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча 4-го тура РПЛ "Зенит" - "Краснодар", начало - в 21.30 (мск).
Обновлено в 13:02
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение "от Facebook". Об этом сообщает издание The Information.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Стали известны расценки самых популярных инстаблогеров России
Пятерка самых популярных блогеров российского Instagram выглядит так: Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Тимати, Ксения Бородина, Павел Воля.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
США и Турция пытаются использовать курдов в Сирии для своей выгоды
США и Турция в Сирии пытаются воспользоваться желанием курдского народа построить собственное национальное государство.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Автобус с детьми из Молдавии загорелся в Болгарии
Автобус с детьми из Молдавии загорелся в Болгарии по пути из Бургаса в Варну.
Обновлено в 12:18
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В челябинском контактном зоопарке убили половину животных
Представитель контактного зоопарка сообщил агентству, что мертвых животных они обнаружили утром в пятницу.
Обновлено в 10:18
Авто
Monarch станет новой маркой электромобилей
Новый российский стартап Монарх (Monarch) представил концептуальную версию электрического лифтбека Concept S. Российская компания Monarch решила заполнить пустующую нишу на рынке отечественных электромобилей, расположив свою новинку между электрокарами Lada (до 1 млн рублей) и премиальными Aurus (от 17 млн рублей).
Обновлено в 07:58
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Общество
Московские власти согласовали два 100-тысячных митинга
Обновлено вчера в 12:01
Театры
Александр Самоилэ назначен главным дирижером «Новой Оперы»
Главным дирижером труппы назначен Александр Самоилэ, сотрудничество с которым продолжается уже на протяжении пяти лет.
Обновлено в 04:41
Общество
Вильфанд объяснил причины аномальной погоды в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, с чем связана аномальная погода, которая наблюдается в России этим летом.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
На несогласованной акции в Москве задержали почти 100 человек (видео)
В Москве активисты вышли на несогласованную акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Почти сразу начались задержания.
Обновлено в 08:17
Гаджеты
Названы 5 популярных смартфонов, больше всего подешевевших в России
Среди наиболее подешевевших смартфонов присутствует модель Redmi Note 7 от популярного китайского бренда Xiaomi.
Обновлено в 03:08
Путешествия
Стало известно, что россияне чаще привозят из поездок
Первое место среди привозимых товаров досталось фруктам (15%), Чаще всего туристы привозят их из Таиланда, Индии, Мексики, Израиля и Турции.
Обновлено в 09:38
Игры
Условно-бесплатный сыр: что заставляет геймеров платить
Россияне заплатили $456 млн в условно-бесплатных играх в 2018 году.
Обновлено вчера в 17:02