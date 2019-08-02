Футбол

Шюррле рассчитывает снова забить ЦСКАРоссийская газета 03:37

Новичок "Спартака" Андре Шюррле рассказал о первых впечатлениях в "Спартаке", а также заявил о том, что надеется снова забить ЦСКА. В интервью пресс-службе "Спартака" Шюррле рассказал, что многое знает о российском футболе.
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Шюррле: «По дате моего дебюта решит тренер, но я в хорошей форме»

Sport24.ru02:38

Шюррле: постараюсь снова забить ЦСКА и порадовать болельщиков «Спартака»

РИА Новости03:28

Андре Шюррле: Буду биться изо всех сил, чтобы снова забить ЦСКА

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Евро-футбол.ру02:38

"Спартак" – самый большой клуб в России". Шюррле – о своем переходе

Спорт-Экспресс02:41

Новичок «Спартака» Шюррле надеется вновь забить ЦСКА

Газета.Ru02:58
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В Nord Stream 2 AG прокомментировали возможные санкции США

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Курс доллара вырос на 27 копеек — до 64,62 рубля. Курс евро увеличился на 24 копейки и составил 71,57 рубля.
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Андре Шюррле
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий дортмундской «Боруссии». Также выступает за сборную Германии. Чемпион мира 2014 года.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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