Футбол
Шюррле рассчитывает снова забить ЦСКАРоссийская газета 03:37
Новичок "Спартака" Андре Шюррле рассказал о первых впечатлениях в "Спартаке", а также заявил о том, что надеется снова забить ЦСКА. В интервью пресс-службе "Спартака" Шюррле рассказал, что многое знает о российском футболе.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 03:45, Ашберн
Политика
В Nord Stream 2 AG прокомментировали возможные санкции США
"Западноевропейские энергетические компании из Австрии, Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов взяли на себя обязательство инвестировать в проект почти по одному миллиарду евро каждая, и более тысячи компаний из 25 стран работают над ним и полностью привержены цели довести проект до конца", — добавил он.
Обновлено вчера в 06:16
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Общество
От кого ждать неприятностей: два знака Зодиака, которые подведут
Читая гороскопы, люди привыкли видеть только похвалы в отношении своего знака.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Порошенко срывал обмен пленными между Украиной и Донбассом — Медведчук
Экс-президент Украины Пётр Порошенко за время своего правления срывал попытки обмена пленными между Украиной и Донбассом, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 1 августа ресурс Podrobnosti.ua.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В столице Таиланда прогремели пять взрывов
Серия взрывов прогремела утром в Бангкоке.
Обновлено в 02:12
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Общество
S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 16:42
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 27 копеек — до 64,62 рубля. Курс евро увеличился на 24 копейки и составил 71,57 рубля.
Обновлено в 03:01
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Космос
Лекция о химии состоится в зоопарке
В Московском зоопарке 1 августа проведут лекцию «Ветеринарная химия».
Обновлено вчера в 03:55
Здоровье
Диетолог назвала максимально допустимую порцию арбуза для человека
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, сколько арбуза можно съесть без вреда для здоровья человека.
Обновлено вчера в 09:10
Кино
«Форсаж: Хоббс и Шоу» возглавит российский бокс-офис
Обновлено вчера в 15:17
Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.
Обновлено вчера в 14:54
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
Большая часть сирийской оппозиции согласилась на перемирие в Идлибе
Основная часть делегации вооруженной оппозиции Сирии на переговорах астанинского формата согласилась на перемирии в провинции Идлиб, заявил журналистам директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Мукаш Серикулы.
Обновлено в 03:05
Политика
Китай считает выход США из ДРСМД очередным неверным шагом Вашингтона
Китай считает выход США из ДРСМД очередным неверным шагом Вашингтона, который подорвет стратегический баланс в мире, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Обновлено в 03:37
Финансы
Курс рубля резко снизился
Резкое снижение курса российской валюты происходит на фоне пошлин, введенных США против Китая.
Обновлено в 03:17
Технологии
В карты «Мир» встроят отечественный чип для бесконтактной оплаты
Национальная система платежных карт (НСПК) сертифицировала первый чип российского производства для бесконтактных платежей, он будет использоваться в платежной системе «Мир».
Обновлено в 03:00
Политика
Трамп пообещал выпустить в Европу «тысячи террористов»
Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что произойдет, если Европа откажется забирать террористов группировки ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Уголовное дело возбуждено из-за нападения на полицейских в Сургуте
Следователи возбудили уголовное дело из-за нападения на полицейских в четверг вечером в Сургуте, сообщили в пятницу ТАСС в региональном следственном управлении СКР.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Советник Зеленского: Запрет на российские соцсети не будет отменен
Напомним, что с весны 2017 года в Украине действует запрет на сервис «Яндекс», а также сайты группы Mail.Ru российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Обновлено в 01:17
Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:22
Общество
Ученые дали ответ спорного примера из школьного курса математики
Московские математики дали правильный ответ в примере с делением и умножением, породившем многочисленные споры в социальных сетях — это 16.
Обновлено в 00:42
Технологии
Delivery Club обвинили в нарушении лицензионных прав
Согласно материалам суда, претензия истца заключается в том, что Delivery Club использует его изобретение без заключения лицензионного договора.
Обновлено в 02:18