Футбол
Сутормин подписал с «Зенитом» трехлетний контрактГазета.Ru 05:11
Миллер же, по информации "БИЗНЕС Online", сделал еще и звонок президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, который лично курирует дела в "Рубине", и, очевидно, высокопоставленные лица договорились, потому что Сутормин отправился из расположения казанцев в Санкт-Петербург, где прошел медобследование и подписал контракт с "Зенитом" по схеме "3+1".
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