Футбол
Новичок РПЛ «Сочи» подписал защитника «Тюмени» ШакуроBookmaker-ratings.ru 02:40
Игрок линии защиты «Тюмени» Павел Шакуро продолжит карьеру в команде российской Премьер-лиги. 21-летний футболист подписал контракт с «Сочи». Официальный сайт сочинцев отметил, что Шакуро стал первым летним новичком команды.
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