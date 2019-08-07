Футбол

Новичок «ПСЖ» Эррера выбыл на месяц из-за травмыProstoProSport 00:04

На утренней тренировке в среду, 7 августа футболист травмировал икроножную мышцу и выбыл, по оценкам медицинской службы чемпионов Франции на четыре недели.
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