Футбол
Новичок «ПСЖ» Эррера выбыл на месяц из-за травмыProstoProSport 00:04
На утренней тренировке в среду, 7 августа футболист травмировал икроножную мышцу и выбыл, по оценкам медицинской службы чемпионов Франции на четыре недели.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 09:16, Вашингтон
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Умерла вдова «товарища Сухова» из «Белого солнца пустыни»
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Происшествия
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Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
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Агентство "Россия сегодня" будет информировать на своих ресурсах о главных событиях конкурса методических разработок "Уроки Победы", отметил первый заместитель главного редактора агентства Сергей Кочетков.
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Минфин предложил отдать непрофильные функции министерств на аутсорсинг
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Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
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Армия и оружие
Подразделения антихакеров появятся в российской армии
Сообщается, что роты локализации сетевых угроз уже заработали в бригадах связи окружного подчинения и в ближайшее время появятся и в других военных частях.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
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Обновлено в 06:35
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В России запустили первую пилотную зону сети 5G
Компании Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону связи пятого поколения (5G) на Тверской улице в Москве.
Обновлено в 07:48
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СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов
Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Для ВДВ разрабатывают новую боевую машину на шасси СПП «Спрут»
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Компания Take-Two официально заявила о том, что это она наняла частных детективов, недавно наведовавшихся к YouTube-блогеру SupMatto, после чего он решил приостановить свою деятельность на платформе.
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