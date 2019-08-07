Футбол
Новичок «ПСЖ» Эррера пропустит около месяца из-за травмыSport24.ru вчера в 15:25
Новичок «ПСЖ» Андер Эррера получил травму на тренировке команды в среду, сообщает пресс-служба парижского клуба. На утреннем занятии Эррера травмировал икроножную мышцу.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:20, Вашингтон
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Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Туном»
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Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
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«Интер» объявил о трансфере Лукаку
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Семья Сэлмон из Великобритании воспитывает необычного щенка лабрадора. Малышка родилась с шестью лапами.
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В ДТП под Новороссийском погибли трое и пострадали 44 человека В Краснодарском крае продолжается ликвидация последствий автокатастрофы, которая произошла минувшей ночью на автодороге Новороссийск—Керчь.
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Авто
Назвали самые незащищенные от угона автомобили
Кроссовер DS 3 Crossback – самый уязвимый для угона автомобиль по версии экспертов британского издания What Car.
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Происшествия
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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 09:22
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Зеленский встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем
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Футбол
Семак считает, что матч с «Динамо» станет тяжелым для «Зенита»
Малком может выйти на поле и в стартовом составе, но вопрос решат перед матчем.
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В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес Испанские мужчины под соусом равноправия обеспечили себе прекрасное зрелище.
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Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
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Происшествия
В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
Четыре человека погибли и двое получили серьезные ранения в результате серии ограблений и вооруженных нападений, произошедших в течение дня в округе Ориндж в Калифорнии, полиции удалось задержать подозреваемого, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на местные правоохранительные органы.
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Футбол
«Краснодар» аннулировал карты болельщиков-спекулянтов
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