Футбол
Новичок «ПСЖ» Эррера пропустит около месяца из-за травмыSport24.ru вчера в 15:25
Новичок «ПСЖ» Андер Эррера получил травму на тренировке команды в среду, сообщает пресс-служба парижского клуба. На утреннем занятии Эррера травмировал икроножную мышцу.
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Происшествия
В Киргизии против защитников экс-президента Атамбаева завели дела
После столкновений в ходе операции в доме экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возбуждены уголовные дела, сообщает 24.kg со ссылкой на Генпрокуратуру страны.
Обновлено вчера в 23:18
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Позиция президента Турции Тайипа Эрдогана, заявившего о непризнании воссоединения Крыма с Россией, разочаровывает и говорит о "заигрывании" с Украиной, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Правительство Венесуэлы не намерено прекращать переговоры с оппозицией
"Никто и ничто не заставит нас покинуть стол переговоров, в которых мы участвуем с конкретными предложениями, чтобы добиться их перевода на постоянную основу и прийти к политическому соглашению с венесуэльской оппозицией, чтобы гарантировать мир и стабильность страны", - цитирует главу внешнеполитического ведомства радиостанция Union Radio.
Обновлено 06 августа в 17:03
Происшествия
Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы
По данным экстренных служб, автобус упал в кювет после столкновения с джипом. Отмечается, что в автобусе находились более 40 человек.
Обновлено вчера в 16:36
Кино
Мединский сводил Тарантино в Кремль
Обновлено 06 августа в 14:51
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Армия и оружие
Судоремонтный комплекс ВМФ России откроют в сирийском Тартусе
Напомним, два года назад Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении в Тартусе российского пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота.
Обновлено вчера в 21:03
Культура
Темнокожая Русалочка ответила на критику своего участия в ремейке
Темнокожая актриса Холли Бэйли прокомментировала критику своего участия в ремейке диснеевской «Русалочки», где она сыграет Ариэль.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
В центре Магадана полицейские застрелили медведя
На территорию Магадана вышел из леса молодой медведь.
Обновлено вчера в 22:14
Культура
83-летний Валентин Гафт был экстренно госпитализирован с инсультом
Утром 7 августа телеканал «РЕН ТВ» передал, что Валентин Гафт был доставлен в одну из московских больниц около недели назад.
Обновлено вчера в 05:18
Кино
Создатели «Игры престолов» ушли с HBO ради Netflix
Сценаристы сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниэл Уайсс заключили контракт с Netflix на съемки фильмов и шоу.
Обновлено в 00:02
Космос
Китайский луноход «Юйту-2» преодолел 271 м по обратной стороне Луны
Китайский луноход "Юйту-2" - составная часть севшего 3 января на обратной стороне Луны аппарата "Чанъэ-4" - за семь месяцев работы на естественном спутнике Земли преодолел 271 м. Об этом сообщило в четверг агентство "Синьхуа".
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Бывшие японские жители посетят Курилы 10-11 августа
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 05:07
Происшествия
Под Красноярском водитель фуры с сухим льдом погиб из-за ее разрушения
На трассе под Красноярском в ходе движения разрушилась фура с сухим льдом. В результате инцидента погиб водитель.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о пытках в СИЗО в Петербурге
Конфликт в одной из камер в СИЗО-1 в Санкт-Петербурге начался из-за «неприязненных отношений» и сигарет, сообщил РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено вчера в 12:41
Гаджеты
Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10
Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено вчера в 11:52
Армия и оружие
На Западе оценили возможности «Охотника»
Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.
Обновлено вчера в 14:56
Общество
На Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питания
Обновлено вчера в 11:05
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Мужчину на самолете из Симферополя задержали за демонстрацию гениталий
Обновлено вчера в 11:28
Политика
Путина проинформировали о событиях в Киргизии
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Тропический шторм "Франциско" не привел к сбоям в работе систем жизнедеятельности Приморья, транспортное сообщение не нарушено, информирует администрация края.
Обновлено вчера в 20:24
Религия
Муфтияты Екатеринбурга готовы объединиться ради мечети
В столице Урала 7 августа планируется провести общий сбор лидеров мусульманских общин региона, на котором будет решаться вопрос строительства в Екатеринбурге Соборной мечети.
Обновлено 06 августа в 09:25
Экономика
Пять лет продэмбарго: как санкции подстегнули развитие агросектора
Обновлено 06 августа в 04:53
Политика
Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России
Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено вчера в 19:49
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала, почему отказалась от филлеров
В недавнем интервью Виктория Боня призналась, что помешана на том, чтобы выглядеть хорошо.
Обновлено вчера в 23:35
Футбол
«Барселона» обыграла «Наполи» в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч на стадионе «Хард Рок» в Майами с участием «Барселоны» и «Наполи».
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Трамп посетил пострадавших при стрельбе в Техасе и Огайо
Обновлено вчера в 20:20