Футбол
Новичок «ПСЖ» Эррера пропустит около месяца из-за травмыSport24.ru 15:25
Новичок «ПСЖ» Андер Эррера получил травму на тренировке команды в среду, сообщает пресс-служба парижского клуба. На утреннем занятии Эррера травмировал икроножную мышцу.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 22:32, Ашберн
Политика
В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма
Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.
Обновлено в 15:00
Политика
Власти Венесуэлы прервали переговоры с оппозицией
Как сообщалось, как минимум два раунда непрямых переговоров между властями Венесуэлы и представителями оппозиции прошли в мае текущего года в Осло при посредничестве правительства Норвегии, новый этап диалога начался в начале июля на Барбадосе.
Обновлено в 21:23
Здоровье
Большинство случаев ВИЧ-инфекции выявлено на Урале и в Сибири
Половина из новых ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2018 году, проживают в 15 регионах Сибири и Урала, следует из данных Минздрава.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В ДТП под Новороссийском внедорожник упал с обрыва вместе с автобусом
Число погибших в результате ДТП с автобусом под Новороссийском возросло до четырех, среди них двое детей.
Обновлено в 17:35
Происшествия
Начался второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Атамбаева
Спецназ начал второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше.
Обновлено в 14:55
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Кино
Тарантино назвал любимый советский фильм
Голливудский режиссер Квентин Тарантино рассказал, что в детстве любил смотреть советский фильм «Человек-амфибия», снятый по одноименному роману Александра Беляева.
Обновлено в 22:16
Футбол
«Барселона» обыграла «Наполи» в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч на стадионе «Хард Рок» в Майами с участием «Барселоны» и «Наполи».
Обновлено в 22:00
Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
В Великобритании нашли работающего строителем двойника Брэда Питта
В Великобритании нашли двойника американского актера Брэда Питта.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке ампутируют руку
Консилиум врачей принял решение ампутировать руку семилетней девочке, которая была госпитализирована с различными травмами.
Обновлено вчера в 01:17
Гаджеты
На Apple подали в суд за прослушивание разговоров Siri
Поводом для иска стало то, что подрядчики компании долгое время имели возможность прослушивать команды, которые владельцы устройств Apple дают голосовому помощнику Siri.
Обновлено в 22:19
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»
Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено в 12:00
Здоровье
Эксперт рассказал о возможности развития рака от курения кальяна
Эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андре Илбави рассказал, может ли развиться онкологическое заболевание от курения кальяна или электронных сигарет.
Обновлено в 22:19
Технологии
«Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию
«Гагаринский старт» на космодроме Байконур модернизируют для пусков новых ракет «Союз-2» к 2023 году, сообщили «РИА Новости» в аэрокосмическом комитете Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).
Обновлено в 21:59
Происшествия
В Магадане застрелили медведя, зашедшего в центр города
Юный медведь зашел в Магадан, добежал до центра города и был застрелен у одной из школ, сообщили РИА Новости представители охотуправления правительства региона и управления МВД.
Обновлено в 21:04
Шоу-бизнес
Виктория и Дэвид Бекхэмы отпраздновали китайский День влюбленных
Как оказалось, Виктория и Дэвид решили отпраздновать китайский праздник влюбленных, который называется ЦИ Си или Двойная семерка и празднуется в седьмой день седьмого месяца по китайскому лунному календарю.
Обновлено в 22:00
Экономика
Что изменилось в России за пять лет действия продуктового эмбарго
Ровно пять лет назад, 6 августа, Россия ввела продовольственное эмбарго в отношении ЕС, США и некоторых других государств в ответ на антироссийские санкции.
Обновлено вчера в 12:13
Финансы
Центробанк Китая снизил курс юаня к доллару
Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар.
Обновлено в 03:19
Экономика
В Красноярском крае оценили ущерб от лесных пожаров
Министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов заявил, что экономический ущерб от лесных пожаров в регионе в текущем году составит не менее 1,5—2 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Политика
Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса
Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено в 06:52
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Здоровье
Малахов опроверг заявление ведущего «Би-би-си» о толстых людях
Автор книг о здоровом образе жизни, травник Геннадий Малахов в беседе с iReactor опроверг мнение ведущего «Би-би-си» Майкла Бюерка, который заявил, что Национальной службе здравоохранения не стоит тратить деньги на лечение полных людей.
Обновлено в 14:45
Авто
УАЗ сделал машину для борьбы с лесными пожарами
Обновлено в 05:10
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют в футбол
Ранее «Живая Кубань» сообщала, что Кокорин им Мамаев отправились в колонию.
Обновлено в 13:42
Политика
Коломойский заявил, что Украине «до задницы» российский газ
Украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал о том, нужен ли Киеву российский газ.
Обновлено вчера в 06:54
Финансы
ЦБ сообщил, что реальный эффективный курс рубля в июле вырос на 1,6%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в июле 2019 года вырос на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России.
Обновлено в 09:13