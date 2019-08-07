Футбол

Новичок «ПСЖ» Эррера пропустит около месяца из-за травмыSport24.ru 15:25

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Новичок «ПСЖ» Андер Эррера получил травму на тренировке команды в среду, сообщает пресс-служба парижского клуба. На утреннем занятии Эррера травмировал икроножную мышцу.
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Эррера выбыл на 3-4 недели из-за травмы икроножной мышцы

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Футболист «ПСЖ» Андер Эррера пропустит 3-4 недели из-за травмы голени

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