Футбол

Новичок «ПСЖ» Эррера пропустит около месяца из-за травмыSport24.ru вчера в 15:25

Новичок «ПСЖ» Андер Эррера получил травму на тренировке команды в среду, сообщает пресс-служба парижского клуба. На утреннем занятии Эррера травмировал икроножную мышцу.
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