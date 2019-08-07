Новичок «ПСЖ» Андер Эррера получил травму на тренировке команды в среду, сообщает пресс-служба парижского клуба. На утреннем занятии Эррера травмировал икроножную мышцу.

Политика Зеленский заявил, что обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня звонил лидеру России Владимиру Путину, они обсуждали ситуацию в Донбассе.

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