Футбол
Новичок «ПСЖ» Эррера пропустит около месяца из-за травмыSport24.ru вчера в 15:25
Новичок «ПСЖ» Андер Эррера получил травму на тренировке команды в среду, сообщает пресс-служба парижского клуба. На утреннем занятии Эррера травмировал икроножную мышцу.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Обновлено вчера в 05:20
Политика
Зеленский заявил, что обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня звонил лидеру России Владимиру Путину, они обсуждали ситуацию в Донбассе.
Обновлено вчера в 04:17
Политика
В Крыму оценили заявление Зеленского о «возвращении» полуострова
Российский сенатор от крымского региона Сергей Цеков прокомментировал в беседе с РИА Новости заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Атамбаев признался, что стрелял во время попытки его задержания
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признался, что стрелял во время попытки его задержания, которая была предпринята вечером 7 августа.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Курганской области сгорели заживо три женщины
Обновлено в 01:57
Происшествия
Задержан подозреваемый во взрыве автомобиля в Магнитогорске
Предполагаемый организатор взрыва автомашины в Магнитогорске задержан. Об этом журналистам сообщили в силовых структурах.
Обновлено в 01:42
Политика
Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
"Москва становится туристическим городом, а сейчас показывают только каски (имеются в виду шлемы сотрудников ОМОН - ИФ), рухнет вся эта туристическая индустрия", - добавила Памфилова.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
В результате ДТП под Новороссийском погибли три человека
Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Пуликовский сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что в результате ДТП под Новороссийском, в котором автобус и легковой автомобиль сорвались с обрыва, погибли три человека, ещё 32 пострадали.
Обновлено вчера в 18:28
Футбол
Несколько клубов РПЛ интересуются хавбеком сборной Беларуси Громыко
22-летним игроком сборной Беларуси интересуются сразу несколько клубов РПЛ.
Обновлено в 00:00
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Финансы
Курс китайской валюты опустился ниже отметки в 7 юаней за доллар
Народный банк КНР, выполняющий функции центробанка, в четверг утром опустил официальный курс китайской валюты ниже психологической отметки в семь юаней за доллар.
Обновлено в 00:17
Происшествия
Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией
По информации канала, полиция пришла с обысками к Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади.
Обновлено в 02:16
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам работать удаленно
В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили разрешить штатным сотрудникам работать иногда из дома.
Обновлено в 02:44
Музыка
Бузова согласилась спеть гимн Перми за 5 млн рублей
Обновлено в 02:28
Гаджеты
В США на Apple подали в суд из-за прослушки пользователей Siri
В США мужчина подал в суд на Apple из-за возможности прослушивания подрядчиками компании команд, которые владельцы устройств дают голосовому помощнику Siri.
Обновлено вчера в 22:16
Общество
В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес
Заместитель мэра Барселоны Жанет Санс подчеркнула, что местные законы и без того не запрещали женщинам плавать топлес, однако новые указания расширили их права и должны положить конец всем спорным случаям.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Политика
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Дизайнер Артемий Лебедев в своем telegram-канале прокомментировал видео, опубликованное на его YouTube-канале.
Обновлено вчера в 19:01
Гаджеты
Samsung представила два новых смартфона
Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Обновлено вчера в 11:55
Экономика
На российском fashion-рынке впервые за много лет сменился лидер
«Спортмастер» был лидером российского fashion-рынка долгие годы, однако в последнее время его выручка растет только за счет открытия новых магазинов, отметил гендиректор Infoline Иван Федяков.
Обновлено в 01:37
Футбол
Краснодар — Порту 0:1
Обновлено вчера в 04:38
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
Политика
Индия и Пакистан обменялись ударами в Кашмире
Обновлено в 02:32
Политика
В Германии предупредили о последствиях санкций США для энергетики ЕС
Немецкий бизнес предупредил об опасности возможных санкций со стороны США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», ограничительные меры могут превратить энергетическую политику ЕС в «игрушку США».
Обновлено вчера в 06:29
Футбол
Лука Джорджевич может перейти в ЦСКА
ЦСКА рассматривает нападающего «Зенита» Луку Джорджевича в качестве замены Федора Чалова, за которого английский «Кристал Пэлас» предложил армейцам 23 миллиона фунтов, сообщает «Чемпионат».
Обновлено вчера в 20:10
Наука
За супергравитацию присудили специальную премию Мильнера по физике
Обновлено вчера в 03:25