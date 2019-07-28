Футбол
Новичок «Милана» Тео Эрнандес получил травму голеностопаSport24.ru вчера в 18:49
Футболист покинул поле на носилках еще в начале игры. Были опасения, что у Эрнандеса перелом, однако «Милан» выступил с заявлением, где сообщил, что у игрока растяжение связок голеностопа. Футболист будет находиться под пристальным вниманием врачей как минимум две недели.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:58, Вашингтон
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
Минобороны Сербии получило 10 бронетранспортеров из России
Минобороны Сербии сообщило о доставке 10 бронетранспортеров из России воздушным путем.
Обновлено вчера в 11:24
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Футбол
Боатенг может перейти из «Сассуоло» в «Айнтрахт» за 1 миллион
Сумма перехода оценивается в 1 миллион евро. Футболист выступал за «Айнтрахт» в сезоне-2017/18.
Обновлено вчера в 17:22
Армия и оружие
Во Владивостоке прошел военно-морской парад
Во Владивостоке сегодня, 28 июля, состоялся парад боевых кораблей и подводных лодок по случаю Дня военно-морского флота.
Обновлено в 01:01
Футбол
Выбежавший на поле болельщик не смог догнать форварда «Пармы»
Обновлено в 01:33
Экономика
Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях
Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено вчера в 06:22
Политика
В Раде новую украинскую церковь назвали мертворожденной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев на своей странице в Facebook назвал недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ) «мертворожденной».
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено вчера в 12:32
Кино
Сериал «Рассказ служанки» продлен на четвертый сезон
Шоу только что было продлено на четвёртый сезон, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Один ребенок погиб при купании в реке Лене в Якутии
Один ребенок погиб при купании в реке Лене в Хангаласском районе Якутии, еще один несовершеннолетний пропал без вести.
Обновлено в 01:58
Политика
Медведчук: Команде Зеленского стоит поддержать автономию Донбасса
Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в эфире канала "112 Украина" выразил уверенность, что команде лидера страны Владимира Зеленского необходимо поддержать автономию Донбасса.
Обновлено вчера в 19:46
Политика
Пушков прокомментировал решение ФРГ сблизиться с Россией
Ранее стало известно о данных опроса, в котором жители ФРГ высказались о российско-немецких отношениях в пользу сближения с РФ.
Обновлено вчера в 06:19
Здоровье
Волгоградский врач рассказал, когда пора идти за помощью к мануальщику
Ортопед-травматолог Григорий Новиков, врач мануальной медицины, поделился секретами своей профессии и поведал, при каких симптомах следует обращаться к мануальному терапевту.
Обновлено вчера в 22:39
Футбол
Новичок «Динамо» случайно опубликовал интимное видео со своим участием
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Йорке погиб человек
В результате стрельбы в Нью-Йорке (США) погиб один человек и по меньшей мере 11 пострадали.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли, еще один находится в больнице после столкновения двух легковых машин в Калмыкии, сообщается на сайте республиканского МВД.
Обновлено в 02:16
Футбол
«Ливерпуль» анонсировал матч против «Наполи» анимацией с голом Салаха. Видео
В Twitter клуба для американских болельщиков была опубликована анимация с голом форварда "красных" Мохамеда Салаха в ворота "Наполи".
Обновлено вчера в 20:59
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Обновлено вчера в 22:20
Общество
Из-за паводка в Приамурье эвакуируют людей
По данным регионального главка МЧС России, в Амурской области, где из-за паводка был объявлен режим ЧС, эвакуированы около тысячи человек.
Обновлено 26 июля в 22:49
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
В Крыму сообщили о готовности принимать в Симферополе рейсы с Украины
Международный аэропорт Симферополя рассчитан на прием рейсов из любой страны мира, в том числе с Украины, сообщил «РИА Новости» председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 02:32
Футбол
«Мне надоели ваши бредни: Каррера, Кононов, «Спартак». Назаров написал стихотворение после матча с «Тамбовом»
Известный артист театра и кино Дмитрий Назаров, болеющий за «Спартак», написал новое стихотворение после поражения команды от «Тамбова» (0:2) в 3-м туре РПЛ.
Обновлено в 01:28
Футбол
Гризманн: «Лёжа в кровати, представляю, как буду играть с Месси»
Обновлено вчера в 03:03
Экономика
В Башкирии на переобучение работников потратят 187,6 млн рублей
На переобучение работников предприятий Башкирии потратят 187,6 миллионов рублей.
Обновлено в 01:12
Спорт
Журналист Зеппельт: допингистов защищают, протестующих наказывают
Немецкий журналист Хайо Зеппельт жестко отреагировал на решение Международной федерации плавания (FINA) ужесточить правила для спортсменов, бойкотирующих церемонию награждения, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 04:12
Футбол
Кононов отказался отвечать болельщикам на призывы уйти в отставку
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отказался отвечать болельщикам красно-белых на их призывы уйти в отставку.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
В США каннибал зарезал подругу и съел ее мозг
В США мужчина по имени Джозеф Оберхансли зарезал свою подругу и съел ее мозг, а также часть сердца и легкого.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено вчера в 12:09