Футбол

Новичок «Милана» Тео Эрнандес получил травму голеностопаSport24.ru вчера в 18:49

Футболист покинул поле на носилках еще в начале игры. Были опасения, что у Эрнандеса перелом, однако «Милан» выступил с заявлением, где сообщил, что у игрока растяжение связок голеностопа. Футболист будет находиться под пристальным вниманием врачей как минимум две недели.
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