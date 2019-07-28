Футбол
Новичок «Милана» Тео Эрнандес получил травму голеностопаSport24.ru вчера в 18:49
Футболист покинул поле на носилках еще в начале игры. Были опасения, что у Эрнандеса перелом, однако «Милан» выступил с заявлением, где сообщил, что у игрока растяжение связок голеностопа. Футболист будет находиться под пристальным вниманием врачей как минимум две недели.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 05:59, Вашингтон
Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
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Общество
Умерла актриса, озвучивавшая Минни Маус
Обновлено в 05:46
Политика
Путин пообещал строительство уникального по возможностям флота
«Будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу уникальный по своим возможностям флот, флот сильной суверенной державы», — заявил он.
Обновлено в 04:57
Общество
Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Футбол
«Ливерпуль» приобрел футболиста-рекордсмена АПЛ
"Ливерпуль" объявил о приобретении футболиста лондонского "Фулхэма" Харви Эллиотта, который выступает на позиции полузащитника.
Обновлено в 04:56
Игры
Doom 64 для PC и PlayStation 4 получила возрастной рейтинг
Как отмечает издание Gematsu, когда первые две игры серии Doom получили свой возрастной рейтинг от PEGI, в списке платформ тоже упоминались только PC и PlayStation 4. Однако позже Bethesda выпустила классическую трилогию Doom и на Xbox One, и на Nintendo Switch, а первые две части ещё и на смартфонах.
Обновлено в 02:38
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
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Здоровье
Волгоградский врач рассказал, когда пора идти за помощью к мануальщику
Ортопед-травматолог Григорий Новиков, врач мануальной медицины, поделился секретами своей профессии и поведал, при каких симптомах следует обращаться к мануальному терапевту.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
«ОВД-инфо» уточнило число задержанных на акции в Москве
Ранее столичный главк МВД сообщил, что на акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека.
Обновлено в 03:34
Футбол
В «Уфе» отреагировали на информацию о трансфере Кругового в «Зенит»
Спортивный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о переходе защитника Данила Кругового в петербургский "Зенит".
Обновлено в 05:51
Наука
Протоонкоген заставил стволовые клетки мыши стать нейронами
Обновлено 26 июля в 10:47
Происшествия
В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек
Число задержанных во время несанкционированной акции в Москве превысило 1000 человек.
Обновлено вчера в 14:49
Общество
Полмиллиона человек приняли участие в ежегодном гей-параде в Берлине
Жители Берлина встречали колонну аплодисментами.
Обновлено в 02:32
Футбол
Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»
Обновлено вчера в 12:55
Футбол
Экс-футболист Радимов с иронией отреагировал на поражение «Спартака»
В следующем туре подопечные Олега Кононова встретятся с «Динамо». Глушаков покинул «Спартак» этим летом и перешёл в грозненский «Ахмат».
Обновлено в 04:18
Происшествия
В подъезде дома в Бийске нашли тело младенца в полиэтиленовом мешке
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела 11-месячной девочки в полиэтиленовом мешке в подъезде жилого дома в Бийске, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю.
Обновлено в 02:05
Политика
Медведчук: Команде Зеленского стоит поддержать автономию Донбасса
Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что президенту Владимиру Зеленскому и его команде следовало бы открыто высказаться в поддержку автономии Донбасса.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено вчера в 12:09
Общество
Безопасность Boeing 737 MAX никто не проверил
Ответственность за одобрение работы системы MCAS в новейших пассажирских самолетах Boeing 737 MAX, проблемы с которой, предположительно, могли привести к двум авиакатастрофам с участием этих лайнеров, была передана производителю, то есть самой корпорации Boeing.
Обновлено вчера в 13:30
Общество
Уровень воды в реках Иркутской области снова растет
Обновлено вчера в 22:47
Авто
УАЗ напомнил о десятиместном внедорожнике на основе УАЗ-3151
Сообщество любителей автомобилей УАЗ напомнило об одной интересной модификации отечественного внедорожника на основе УАЗ-3151.
Обновлено вчера в 08:15
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Кино
Сериал «Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон
Обновлено вчера в 11:53
Футбол
Сегодня хочется говорить только о хозяевах
Действо в спокойной манере катилось к логическому завершению – первой в РПЛ победе "Тамбова".
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило на своей странице в Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Зеленский на русском рассказал о своем фото на одесском пляже
Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фото в компании полуголых мужчин. Снимок был сделан на одесском пляже.
Обновлено вчера в 13:13