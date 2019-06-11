Футбол

Новичок «Локомотива» Живоглядов обошелся клубу почти в €2 млнРБК 14:45

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Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов перешел в московский клуб из «Уфы» за почти €2 млн. Об этом РБК сообщил источник, близкий к переговорам. Эту информацию подтвердил источник в «Локомотиве».
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Источник: Трансфер Живоглядова обошелся «Локомотиву» в 2 млн евро

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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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