Футбол
Новичок «Локомотива» Живоглядов обошелся клубу почти в €2 млнРБК 14:45
Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов перешел в московский клуб из «Уфы» за почти €2 млн. Об этом РБК сообщил источник, близкий к переговорам. Эту информацию подтвердил источник в «Локомотиве».
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Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
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Происшествия
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Общество
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Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
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WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Музыка
Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
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Экономика
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Обновлено вчера в 09:16
Здоровье
«Гипертония белых халатов» удваивает риск смерти от болезней сердца
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На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
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Общество
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Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
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Врачи выявили неожиданную пользу кофе
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