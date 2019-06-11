Футбол

Новичок «Локомотива» Живоглядов обошелся клубу почти в €2 млнРБК 14:45

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Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов перешел в московский клуб из «Уфы» за почти €2 млн. Об этом РБК сообщил источник, близкий к переговорам. Эту информацию подтвердил источник в «Локомотиве».
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