Новичок «Локомотива» Живоглядов обошелся клубу почти в €2 млнРБК 14:45

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов перешел в московский клуб из «Уфы» за почти €2 млн. Об этом РБК сообщил источник, близкий к переговорам. Эту информацию подтвердил источник в «Локомотиве».

Новичок «Локомотива» Живоглядов обошелся клубу почти в €2 млн

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