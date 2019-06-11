Футбол
Новичок «Локомотива» Живоглядов обошелся клубу почти в €2 млнРБК вчера в 14:45
Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов перешел в московский клуб из «Уфы» за почти €2 млн. Об этом РБК сообщил источник, близкий к переговорам. Эту информацию подтвердил источник в «Локомотиве».
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Футбол
Молодежная сборная Украины по футболу впервые вышла в финал ЧМ
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Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
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Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова
Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день.
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Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
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Политика
В Крыму назвали условие для диалога с комиссаром СЕ по правам человека
Крым открыт для встречи и диалога с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, но только при условии, что ее выводы после поездки будут объективны и непредвзяты, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
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Игры
Журналисты рассказали детали о предстоящей Cyberpunk 2077
Обновлено в 00:11
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
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Армия и оружие
Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах
Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
Обновлено в 01:04
Общество
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла
Обновлено вчера в 20:39
Гаджеты
Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M40
Компания Samsung представила смартфон Galaxy M40, который будет продаваться только через интернет по цене 290 долларов.
Обновлено вчера в 12:27
Экономика
Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкоматах без карт
Комиссия за операцию составляет 1,5% от суммы, но не менее 30 рублей и не более 1 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 05:42
Культура
Скончался участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Обновлено вчера в 05:24
Общество
В Нью-Йорке впервые прошел «Пушкинский диктант»
"Пушкинский диктант" прошел впервые в Нью-Йорке, в нем приняли участие как соотечественники, так и англоязычные американцы.
Обновлено в 02:30
Футбол
Влашич сделал выбор между ЦСКА и «Бешикташем»
В прошедшем сезоне Влашич принял участие в 31 матче за ЦСКА во всех турнирах. В активе хорвата восемь голов и семь результативных передач.
Обновлено в 02:15
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Число жертв пожара в психбольнице Одессы возросло до семи
В Одессе 11 июня умер ещё один пострадавший в результате пожара в психбольнице. Таким образом общее число погибших возросло до семи.
Обновлено в 03:32
Финансы
ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков
Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 11:11
Технологии
WhatsApp грозит своим пользователям судами
Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования.
Обновлено в 03:11
Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Граждане Украины часто занимаются телефонным терроризмом, оставляя ложные сообщения о минировании разных российских объектов, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.
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Политика
Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 02:05
Авто
В России стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross
Начиная с сегодняшнего дня российские дилеры LADA начинают продажи нового внедорожного универсала Granta Cross.
Обновлено в 01:00
Здоровье
В США у женщины с симптомами рака мозга нашли ленточных червей
Жительнице Америки, симптомы болезни которой указывали на рак головного мозга, диагностировали другую болезнь.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Москве начали проверку после обнаружения женских останков в пруду
Обновлено вчера в 17:37
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Uber запустит воздушное такси в Мельбурне
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Ургант высмеял полицейских, задержавших Голунова
Говоря о полицейских, Ургант отметил, что им нужно теперь как-то объяснить происхождение наркотиков в квартире Голунова.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Филарет отказался признавать томос Стамбульского патриарха
Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата и "почетный патриарх" новой Православной церкви Украины Филарет Денисенко отказался признавать томос об автокефалии украинской церкви.
Обновлено вчера в 07:09
Общество
Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»
Ведущий был вынужден оставить программу из-за проблем со здоровьем: в январе этого года во время зарядки господин Дроздов сломал несколько ребер и вынужден проходить курс лечения.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58