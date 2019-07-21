Футбол
Новичок «Локомотива» Мурило рассказал о разговоре с СеминымГазета.Ru 08:04
Новичок "Локомотива", бразильский защитник Мурило рассказал о том, что делал после подписания контракта с "железнодорожниками" и о чем разговаривал с главным тренером команды Юрием Семиным, передает официальный сайт московского клуба.
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