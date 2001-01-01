Новичок «Краснодара» Вилена попрощался с «Фейеноордом»Спорт-Экспресс 01:25

Полузащитник "Краснодара" Тонни Вилена, который ранее подписал контракт с "быками", попрощался с "Фейеноордом", сообщает Football Oranje.

Политика Кличко обжалует отмену присвоения проспектам имен Бандеры и Шухевича Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о присвоении этим проспектам имен Бандеры и Шухевича.

Политика Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул ряд условий.

Происшествия Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Происшествия Семь уголовных дел возбудили против московского отравителя Уголовные дела были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК РФ.

Политика Пушков ответил на антироссийский выпад Кикабидзе Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков отреагировал на слова советского актера и режиссера Вахтанга Кикабидзе о политической обстановке в Тбилиси.

Общество Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Политика Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с британскими властями Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с британскими властями Родственница Сергея Скрипаля допустила, что ее дядя и его дочь Юлия могли пойти на сделку с властями Великобритании перед инцидентом в Солсбери.

Экономика Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).

Наука У французского короля Людовика Святого нашли цингу Французский король Людовик IX Святой незадолго до смерти мог страдать от цинги, говорится в статье, опубликованной в Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery.

Происшествия Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.

Общество Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Хоккей Тарасенко перенес операцию на левом колене Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко перенес артроскопическую операцию на левом колене, сообщает официальный сайт НХЛ.

Армия и оружие СКР возбудил дела по фактам обстрела жителей Донбасса Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел по фактам обстрелов украинскими военными жителей Донбасса.

Происшествия В Харькове вернули таблички с названием проспекта маршала Жукова Неизвестные в ночь на среду поменяли таблички с названием проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове, передает местное издание "UA:Харьков".

Политика Немецкий бизнес оценил ущерб от санкций США против России в €1,1 млрд Потери немецких компаний от санкций США в отношении России в общей сложности составили €1,1 млрд.

Политика ПАСЕ проведет второй тур по избранию Слуцкого на пост вице-спикера Парламентская ассамблея Совета Европы проведет второй тур по избранию вице-спикера ПАСЕ, на место которого претендует заместитель главы российской делегации, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Космос NASA покажет сотни лунных камней, собранных во время миссии «Аполло» NASA покажет ценные образцы лунных камней, которые были собраны астронавтами во время миссии "Аполло".

Технологии «Мегафон» откроет пункты выдачи заказов для интернет-магазинов Выдавать заказы через постаматы и салоны "Мегафона" смогут более 7000 ритейлеров.