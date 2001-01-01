Футбол
Новичок «Краснодара» Вилена попрощался с «Фейеноордом»Спорт-Экспресс 01:25
Полузащитник "Краснодара" Тонни Вилена, который ранее подписал контракт с "быками", попрощался с "Фейеноордом", сообщает Football Oranje.
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Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский
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Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
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Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
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«Мегафон» откроет пункты выдачи заказов для интернет-магазинов
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