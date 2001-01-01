Футбол

Новичок «Краснодара» Вилена попрощался с «Фейеноордом»Спорт-Экспресс 01:25

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Полузащитник "Краснодара" Тонни Вилена, который ранее подписал контракт с "быками", попрощался с "Фейеноордом", сообщает Football Oranje.
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Новичок «Краснодара» Вильена обратился к болельщикам и сотрудникам «Фейенорда»

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