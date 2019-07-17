Футбол
Новичок «Краснодара» Берг приступил к тренировкамSport24.ru вчера в 21:57
Во вторник, 16 июля, «Краснодар» провел тренировку на учебно-тренировочной базе «Четук». К тренировочному процессу подключился и новичок краснодарцев Маркусом Бергом. 32-летний швед на прошлой неделе подписал с «Краснодаром» однолетний контракт.
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