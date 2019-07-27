Футбол
Новичок «Динамо» Н’Жье случайно опубликовал свое интимное видеоНева Спорт 11:07
Нападающий «Динамо» Клинтон Н’Жье, накануне перешедший в столичный клуб из «Марселя», опубликовал в Snapchat интимное видео со своим участием. Скорее всего, 25-летний футболист сделал это случайно. Напомним, ранее стало известно, что камерунец заключил с «Динамо» контракт сроком на четыре года.
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