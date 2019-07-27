Футбол

Новичок «Динамо» Н’Жье опубликовал секс-видео в соцсетяхГазета.Ru 11:23

Новый игрок московского "Динамо" Клинтон Н'Жье опубликовал откровенное видео в снэпчате, сообщает "Чемпионат.com".
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Новичок «Динамо» Н’Жье случайно опубликовал свое интимное видео

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Новичок «Динамо» по ошибке выложил в Сеть своё секс-видео

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Новичок «Динамо» Н’Жье опубликовал секс-видео в соцсетях

Газета.Ru11:23

Новичок «Динамо» Нжи опубликовал секс-видео в Snapchat

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Новичок «Динамо» случайно опубликовал интимное видео со своим участием

Soccer.ru10:39

Новичок «Динамо» Н’Жье случайно опубликовал своё секс-видео

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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:37, Вашингтон
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Москва: после газа участники незаконной акции использовали взрывпакеты

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Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
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По данным «ОВД-Инфо» более 500 уже задержаны на акции в центре Москвы

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Пень-зомби из Новой Зеландии выжил за счет воды соседних деревьев

Ученые-биологи обнаружили на территории Новой Зеландии пень, выживающий благодаря растущим рядом с ним другим деревьям.
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Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на пляже

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
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«Инновационная ОС» MIUI 11 выйдет до зимы

Короткое сообщение обещает выпуск «инновационной ОС» MIUI 11 до зимы.
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Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещаются лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
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Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа

Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено вчера в 14:48
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В канализации Петербурга нашли тело видеоблогера из Беларуси

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Названы продукты, которые нужно исключить женщинам после 40

Женщинам старше 40 лет следует обратить внимание на белки молочного и растительного происхождения.
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В Малайзии рассказали о попытках похищения черных ящиков рейса MH17

Спецоперацию провели малазийские военные, чтобы заполучить черные ящики с самолета рейса MH17 раньше агентов ФБР.
Обновлено 24 июля в 13:23
Общество

Жару в Москве сменят аномальные холода

В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Обновлено в 09:09
Футбол

«Зенит» одержал третью победу подряд на старте молодежного первенства

Обновлено в 10:58
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Игроки обходят микротранзакции в Wolfenstein: Youngblood с помощью читов

ПК-игроки в Wolfenstein: Youngblood нашли способ обхода микротранзакций с помощью читов.
Обновлено в 09:09
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На Украине ликвидировали правительственный офис по евроинтеграции

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Эстонии Керсти Кальюлайд дальнейшую поддержку евроинтеграции Украины.
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Дизайнеры показали, каким бы мог быть современный ВАЗ-2101

На одном из автомобильных порталов независимые дизайнеры пофантазировали на тему того, каким мог бы получится современный ВАЗ-2101, и представили рендерное изображение соответствующего концепта.
Обновлено вчера в 09:22
Армия и оружие

Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой

В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
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Экс-главу правительства Астраханской области арестовали

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
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В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров

Петиция с просьбой вернуть поезда в Крым появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
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Российский пловец Минаков выиграл серебро чемпионата мира

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Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля

По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
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Момент нападения на кондуктора троллейбуса в Петербурге попал на видео

В Сети появилась запись с камеры наблюдения, установленной в салоне троллейбуса, следовавшего по маршруту № 45 в Санкт-Петербурге, где в минувшую среду, 24 июля, произошло нападение на кондуктора.
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В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море

Дети 12, 13 и 14 лет пропали после купания в Каспийском море. В последний раз их видели живыми, плавающими на надувном матрасе.
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ЦАР отозвала признание независимости Косово

Центрально-Африканская Республика (ЦАР) отозвала признание самопровозглашенной республики Косово.
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Турция пригрозила США отказом от покупки самолетов Boeing

Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing, если США не станут поставлять республике американские зенитные ракетные системы Patriot.
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