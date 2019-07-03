Футбол
Новичок ЦСКА Шарлия рассказал, какие русские слова он знаетNews.ru 02:45
Новичок футбольного клуба ЦСКА (Москва) хорват Звонимир Шарлия заявил, что намерен нанять репетитора по русскому языку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Звонимир Шарлия: Мне желают стать таким же, как братья Березуцкие. Это меня мотивирует
Спорт день за днемвчера в 15:00
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:29, Вашингтон
Происшествия
Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погибли
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Политика
В Раду внесли законопроект о «дематюкации языка»
В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию» (о «дематюкации языка» — Ред.) под номером 10414.
Обновлено в 03:50
Авто
Renault представила новый Renault Captur второго поколения
Renault Captur нового поколения создан на передовой платформе CMF-B.
Обновлено в 05:17
Политика
В Совете Европы попросили у России еще €55 млн
Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.
Обновлено вчера в 21:38
Спорт
Грузинских регбистов выгнали из московской команды за антироссийский жест
В команде сочли антироссийским жест, который игроки продемонстрировали на поле, пишет "Взгляд".
Обновлено в 05:03
Здоровье
В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Политика
Премьер Нидерландов заявил о разговоре с Путиным об MH17
Обновлено в 01:32
Происшествия
СеверПост нашел очевидцев аварийного всплытия подлодки с АС-12
СеверПост нашёл рыбаков, ставших очевидцами аварийного всплытия подлодки.
Обновлено в 02:32
Финансы
В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов
Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
Обновлено в 05:15
Политика
СК просят проверить биткоин-кошельки Навального и Волкова
Следственный комитет России просят проверить учредителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 02:00
Авто
BMW официально презентовал новый BMW X6
Топовый вариант BMW X6 M50i получил 4,4-литровый 530-сильный битурбомотор V8, такой кроссовер может разогнаться до 100 км/ч за 4,3 с — всего на 0,1 с медленнее прежней модификации X6 M. Все двигатели работают в паре со стандартной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач от BMW.
Обновлено в 00:14
Экономика
Власти Екатеринбурга нашли деньги на строительство второй ветки метро
Администрация Екатеринбурга нашла дополнительные 150 млн рублей на программу развития метро до 2020 года, в том числе на проектирование второй ветки.
Обновлено в 03:49
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Мурманский храм опубликовал имена 14 погибших подводников
Мурманский храм опубликовал имена 14 погибших подводников Мурманский "Храм-на-Водах" опубликовал имена 14 погибших на подводном аппарате офицеров.
Обновлено в 04:55
Общество
Жительницу Котласа второй раз судят за неуважение к власти
Против продавщицы, жительницы Котласа Светланы Бакшеевой составлен еще один протокол за неуважение к власти.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Пьяный мужчина в Зеленограде упал с балкона и погиб
По предварительным данным, мужчина после распития спиртного сидел на перекладине балкона и по неосторожности перевалился за перила, удерживаясь за них руками.
Обновлено в 04:25
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО
В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве
Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено вчера в 13:04
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Транспорт
Запущен новый участок скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург»
Mossovetinfo.ru – Компания «Автордор» запустила движение по новому участку платной скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург».
Обновлено в 04:54
Политика
Власти США одобрили акцию протеста в Вашингтоне 4 июля
Власти США одобрили заявку активистов американского антивоенного движения CodePink на проведение акции протеста в Вашингтоне в День независимости 4 июля, однако отказались согласовать запуск в воздух огромной надувной фигуры, изображающей президента США Дональда Трампа в виде разозленного младенца в подгузнике и с мобильным телефоном в руках.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Экономика
ФАС изучит ценообразование на рынке мяса
Федеральная антимонопольная служба намерена изучить ценообразование на рынке мяса в России.
Обновлено вчера в 08:26
Авто
Названы самые популярные автомобили в России до 2 млн рублей
Обновлено в 00:50
Политика
Американский вице-президент неожиданно отменил визит в Нью-Гэмпшир
Вице-президент США Майк Пенс неожиданно отменил запланированный визит Нью-Гэмпшир. Его внезапно вызвали в Белый дом.
Обновлено вчера в 18:51