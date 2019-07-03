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Политика В Совете Европы попросили у России еще €55 млн Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.

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