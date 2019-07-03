Новичок футбольного клуба ЦСКА (Москва) хорват Звонимир Шарлия заявил, что намерен нанять репетитора по русскому языку.

Спорт день за днем

Общество Названы города России с самым высоким ростом зарплат В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).

Происшествия Житель Красноярска открыл стрельбу из-за громкой музыки Мужчина в Красноярске открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки.

Политика Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.

Общество Минпросвещения вновь направило 73 учебника на экспертизу Министерство просвещения РФ по итогам научно-методического совета по учебникам направило 73 учебника, не вошедших в обновленный федеральный перечень в декабре 2018 года, на повторную экспертизу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествия Кокорин отправился на реабилитацию Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.

Политика Для россиян удвоилось число стран с безвизовым въездом За 10 лет число стран с безвизовым посещением гражданами России выросло с 60 до 116.

Происшествия В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.

Политика Боливия заинтересовалась закупкой российского оружия Президент Боливии Эво Моралес заявил, что заинтересован в закупке оружия из России и рассматривает возможность замены американских учебных самолетов Т-33 на российские.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у компании «Страховые инвестиции» Компания занималась добровольным имущественным и личным страхованием, обе эти лицензии у компании отозваны.

Футбол Хохлов: пусть Широков потренирует, а потом сравним результаты Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал слова бывшего спортивного директора клуба Романа Широкова, который выразил мнение, что бело-голубые могли занять 5-6-е место в первенстве РПЛ в минувшем сезоне.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Здоровье Названы простые способы улучшить питание Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.

Политика Пожаловавшимся Путину беженцам из Донбасса дали российское гражданство Семья Люльковичей, переехавшая в Татарстан из-за войны в Донбассе и обратившаяся за помощью к Владимиру Путину, начала получать российское гражданство, сообщила журналистам в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Общество Архангельскую продавщицу второй раз обвинили в неуважении к власти Полиция в городе Котлас Архангельской области составила второй по счёту административный протокол о якобы «неуважении к власти» на местную продавщицу Светлану Бакшееву.

Политика Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский назвал стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действия Донбасса, передает "112 Украина".

Политика В Совфеде выступили против возвращения Россией долга ПАСЕ Россия не участвовала в работе ПАСЕ в 2017-2018 годы, поэтому не должна оплачивать долги за это время, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Жабаров.

Теннис Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.

Происшествия Разбойник с ножом и бутылкой напал на магазин в Невском районе Разбойное нападение на продуктовый магазин в Невском районе было совершено ранним утром 2 июля.