Футбол

Новичок ЦСКА Шарлия рассказал, какие русские слова он знаетNews.ru 02:45

Новичок футбольного клуба ЦСКА (Москва) хорват Звонимир Шарлия заявил, что намерен нанять репетитора по русскому языку.
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Шарлия: «Мне приятно сравнение с братьями Березуцкими — они легенды»

Sport24.ru00:46

Звонимир Шарлия: «Мне льстит сравнение с братьями Березуцкими»

Sportbox.RUвчера в 16:26

Шарлия: "Мне нравится, что меня сравнивают с Березуцкими. Они - легенды!"

Soccer.ruвчера в 16:51

Звонимир Шарлия: Мне желают стать таким же, как братья Березуцкие. Это меня мотивирует

Спорт день за днемвчера в 15:00

Новичок ЦСКА Шарлия рассказал, какие слова на русском языке он уже знает

RT на русском02:25

Звонимир Шарлия: «Эталон центральных защитников - ван Дейк и Рамос»

Спорт-Экспрессвчера в 16:23

Шарлия рассказывает о своей татуировке

Матч ТВвчера в 16:31
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:51, Ашберн
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поделилась романтичным видео с Константином Меладзе

Обновлено вчера в 16:08
Шоу-бизнес

РЖД прокомментировали поездку Пугачевой по перрону вокзала на машине

Обновлено 01 июля в 21:37
Авто

АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих

Обновлено вчера в 12:10
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Происшествия

Житель Красноярска открыл стрельбу из-за громкой музыки

Мужчина в Красноярске открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки.
Обновлено в 01:10
Политика

Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге

Обновлено вчера в 19:36
Шоу-бизнес

Гарик Харламов записал видео-ответ Джейсону Стэйтему

Обновлено вчера в 11:14
Общество

Минпросвещения вновь направило 73 учебника на экспертизу

Министерство просвещения РФ по итогам научно-методического совета по учебникам направило 73 учебника, не вошедших в обновленный федеральный перечень в декабре 2018 года, на повторную экспертизу, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Кокорин отправился на реабилитацию

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено вчера в 21:41
Политика

Для россиян удвоилось число стран с безвизовым въездом

За 10 лет число стран с безвизовым посещением гражданами России выросло с 60 до 116.
Обновлено вчера в 05:55
Кино

Создатель мультфильма «Дамбо» умер в возрасте 105 лет

Обновлено в 01:34
Происшествия

В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки

Обновлено в 00:58
Политика

Боливия заинтересовалась закупкой российского оружия

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что заинтересован в закупке оружия из России и рассматривает возможность замены американских учебных самолетов Т-33 на российские.
Обновлено в 03:35
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у компании «Страховые инвестиции»

Компания занималась добровольным имущественным и личным страхованием, обе эти лицензии у компании отозваны.
Обновлено в 02:33
Футбол

Хохлов: пусть Широков потренирует, а потом сравним результаты

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал слова бывшего спортивного директора клуба Романа Широкова, который выразил мнение, что бело-голубые могли занять 5-6-е место в первенстве РПЛ в минувшем сезоне.
Обновлено в 02:25
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Здоровье

Названы простые способы улучшить питание

Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 01:46
Политика

Пожаловавшимся Путину беженцам из Донбасса дали российское гражданство

Семья Люльковичей, переехавшая в Татарстан из-за войны в Донбассе и обратившаяся за помощью к Владимиру Путину, начала получать российское гражданство, сообщила журналистам в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 03:16
Финансы

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Общество

Архангельскую продавщицу второй раз обвинили в неуважении к власти

Полиция в городе Котлас Архангельской области составила второй по счёту административный протокол о якобы «неуважении к власти» на местную продавщицу Светлану Бакшееву.
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский назвал стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действия Донбасса, передает "112 Украина".
Обновлено в 02:14
Политика

В Совфеде выступили против возвращения Россией долга ПАСЕ

Россия не участвовала в работе ПАСЕ в 2017-2018 годы, поэтому не должна оплачивать долги за это время, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Жабаров.
Обновлено в 02:51
Теннис

Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено вчера в 13:04
Армия и оружие

В России нашли углеволокно для гиперзвуковых «Авангардов»

Обновлено вчера в 21:19
Происшествия

Разбойник с ножом и бутылкой напал на магазин в Невском районе

Разбойное нападение на продуктовый магазин в Невском районе было совершено ранним утром 2 июля.
Обновлено в 01:49
Энергетика

Энергетиков заподозрили в завышении цен на электричество

Крупные потребители электроэнергии заподозрили генерирующие компании России в ценовом сговоре из-за значительного роста цен на электричество в 2019 году.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

Битва за Беларусь: 75 лет назад Красная армия освободила Минск

Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие

Reuters: Россия сообщила Норвегии о взрыве газа на подлодке

Обновлено вчера в 14:37
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