Футбол
Новичок «Аякса» извинился за оскорбительные публикации в «Твиттере»Чемпионат 06:15
В «Аяксе» постепенно готовятся к тому, что летом большинство футболистов основы за огромные деньги выкупят топ-клубы. И новичков амстердамцы подписывают уже сейчас. Кьел Схерпен, голкипер «Эммена», с лета начнёт карьеру в «Аяксе».
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