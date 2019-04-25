Футбол

Новичок «Аякса» извинился за оскорбительные публикации в «Твиттере»Чемпионат 06:15

В «Аяксе» постепенно готовятся к тому, что летом большинство футболистов основы за огромные деньги выкупят топ-клубы. И новичков амстердамцы подписывают уже сейчас. Кьел Схерпен, голкипер «Эммена», с лета начнёт карьеру в «Аяксе».
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История ренегата. Мастер-класс по отбеливанию от «Аякса»

Soccer.ru10:30

Новичок «Аякса» извинился за оскорбительные публикации в «Твиттере»

Чемпионат06:15

«Аякс» — лучший клуб Нидерландов». Новичок амстердамцев подвергся необычному наказанию

Sportbox.RU03:25

«Аякс» — лучший клуб Нидерландов». Новичок амстердамцев подвергся необычному наказанию

Матч ТВ03:25

Новичка «Аякса» заставили исписывать лист признаниями любви к клубу

Газета.Ru02:50

Новичка «Аякса» подвергли необычному наказанию. Он не признавал величие клуба

Sport24.ru02:34
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Происшествия

Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток

Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Кино

Информация об актёрах новой части бондианы появилась в Сети

Обновлено в 09:41
Политика

Зеленский пообещал проверить закон о языке

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать закон об исключительности украинского языка, принятый Верховной радой 25 апреля, на предмет соответствия конституционным нормам и интересам украинских граждан.
Обновлено в 10:16
Общество

Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги

Обновлено в 10:36
Космос

Что станет с Землей, если на месте Солнца образуется черная дыра

Трансформация в черную дыру возможна в случае с очень массивными светилами, в число которых наше Солнце не входит.
Обновлено в 07:58
Экономика

Доналоговая прибыль Barclays в 1-м квартале оказалась ниже прогнозов

Доналоговая прибыль второго по величине активов банка Великобритании Barclays Plc в 1-м квартале 2019 года составила 1,48 млрд фунтов стерлингов ($1,91 млрд) против убытка за аналогичный период годом ранее.
Обновлено в 08:23
Происшествия

В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий

Обновлено в 10:20
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено в 07:54
Происшествия

МВД задержало бывшего главу входящего в «Роскосмос» предприятия

Полицейские задержали бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Россиянина в США обвинили в домогательствах в самолете

Обновлено в 02:44
Экономика

Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в полис каско

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития и Минюсту совместно с Банком России рассмотреть возможность включения рисков по ОСАГО в полис каско.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес

У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс

Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Экономика

Tesla завершила квартал с убытком в $700 млн

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2019 года продажи Tesla упали на 31% по сравнению с последним кварталом 2018 года, с января по март было продано около 63 тыс. автомобилей.
Обновлено в 01:10
Политика

Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью

Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
Обновлено в 10:44
Общество

ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми

Обновлено в 08:19
Политика

Украинский суд отказался отменять постановление Рады об автокефалии

Верховный суд Украины отказался отменить решение Рады, которым парламент поддержал обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви, сообщила в четверг пресс-служба суда.
Обновлено в 09:49
Политика

Путин объяснил решение выдавать российские паспорта жителям Донбасса

Владимир Путин назвал странной негативную реакцию Киева на облегчение выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 05:43
Общество

В Подмосковье по президентской программе заложили 50 школ

Обновлено в 10:40
Технологии

Создана умная тележка для супермаркета

Система экстренного торможения Pre-Collision Assist — это интеллектуальный помощник водителя на ряде моделей Ford.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие

Правозащитники обвинили коалицию США в гибели более 1600 жителей Сирии

В докладе сказано, что в ходе военной кампании коалиции в Ракке с июня по октябрь 2017 года погибли и пострадали тысячи мирных сирийцев.
Обновлено в 10:10
Спорт

Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов

Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

В Японии заявили о возможном взломе истребителей F-35A и F-22

Японское новостное агентство Nikkei сообщило о возможной уязвимости программного обеспечения, используемого на истребителях пятого поколения F-35A Lightning II и F-22 Raptor.
Обновлено в 05:13
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Политика

Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч, а тот преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз.
Обновлено в 07:23
Политика

Солонников рассказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным

Солонников расказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил после визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, что страны Балтии должны координировать свою политику в отношении с Россией.
Обновлено 23 апреля в 11:14
Шоу-бизнес

Галкин предложил сменить ведущих на «Первом канале»

Шоумен Максим Галкин заявил о планах сменить ведущих «Первого канала» Дмитрия Нагиева, Ларису Гузееву, Елену Малышеву и Леонида Якубовича.
Обновлено в 08:50
Технологии

Платёжная система «Мир» запустит оплату покупок при помощи скана лица

Система карт «Мир» планирует запустить проект по оплате покупок с помощью биометрии лица.
Обновлено в 05:53
Религия

Чистый четверг отмечают православные верующие

Обновлено в 02:30
Футбол

Клопп раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за поражение от «Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Манчестер Сити».
Обновлено в 10:39
Транспорт

В Краснодарском крае участок трассы М-4 «Дон» станет платным

Обновлено в 10:27
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Эдвин ван дер Сар
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, выступавший на позиции вратаря. Завершил карьеру 28 мая 2011 года. С ноября 2016 года занимает должность генерального директора в футбольном клубе «Аякс». На протяжении более чем тринадцати лет ван дер Сар был основным голкипером и капитаном национальной сборной Нидерландов, за которую провёл 130 матчей.
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Марк Овермарс
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист.
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