Новичок «Аякса» извинился за оскорбительные публикации в «Твиттере»Чемпионат 06:15

В «Аяксе» постепенно готовятся к тому, что летом большинство футболистов основы за огромные деньги выкупят топ-клубы. И новичков амстердамцы подписывают уже сейчас. Кьел Схерпен, голкипер «Эммена», с лета начнёт карьеру в «Аяксе».

Новичок «Аякса» извинился за оскорбительные публикации в «Твиттере»

Происшествия Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

Политика Зеленский пообещал проверить закон о языке Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать закон об исключительности украинского языка, принятый Верховной радой 25 апреля, на предмет соответствия конституционным нормам и интересам украинских граждан.

Космос Что станет с Землей, если на месте Солнца образуется черная дыра Трансформация в черную дыру возможна в случае с очень массивными светилами, в число которых наше Солнце не входит.

Экономика Доналоговая прибыль Barclays в 1-м квартале оказалась ниже прогнозов Доналоговая прибыль второго по величине активов банка Великобритании Barclays Plc в 1-м квартале 2019 года составила 1,48 млрд фунтов стерлингов ($1,91 млрд) против убытка за аналогичный период годом ранее.

Экономика Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в полис каско Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития и Минюсту совместно с Банком России рассмотреть возможность включения рисков по ОСАГО в полис каско.

Шоу-бизнес У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.

Экономика Tesla завершила квартал с убытком в $700 млн Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2019 года продажи Tesla упали на 31% по сравнению с последним кварталом 2018 года, с января по март было продано около 63 тыс. автомобилей.

Политика Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.

Политика Украинский суд отказался отменять постановление Рады об автокефалии Верховный суд Украины отказался отменить решение Рады, которым парламент поддержал обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви, сообщила в четверг пресс-служба суда.

Политика Путин объяснил решение выдавать российские паспорта жителям Донбасса Владимир Путин назвал странной негативную реакцию Киева на облегчение выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Технологии Создана умная тележка для супермаркета Система экстренного торможения Pre-Collision Assist — это интеллектуальный помощник водителя на ряде моделей Ford.

Армия и оружие Правозащитники обвинили коалицию США в гибели более 1600 жителей Сирии В докладе сказано, что в ходе военной кампании коалиции в Ракке с июня по октябрь 2017 года погибли и пострадали тысячи мирных сирийцев.

Спорт Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).

Армия и оружие В Японии заявили о возможном взломе истребителей F-35A и F-22 Японское новостное агентство Nikkei сообщило о возможной уязвимости программного обеспечения, используемого на истребителях пятого поколения F-35A Lightning II и F-22 Raptor.

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Политика Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч, а тот преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз.

Политика Солонников рассказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Солонников расказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил после визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, что страны Балтии должны координировать свою политику в отношении с Россией.

Шоу-бизнес Галкин предложил сменить ведущих на «Первом канале» Шоумен Максим Галкин заявил о планах сменить ведущих «Первого канала» Дмитрия Нагиева, Ларису Гузееву, Елену Малышеву и Леонида Якубовича.