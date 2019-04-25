Новичок «Аякса» извинился за оскорбительные публикации в «Твиттере»Чемпионат 06:15

В «Аяксе» постепенно готовятся к тому, что летом большинство футболистов основы за огромные деньги выкупят топ-клубы. И новичков амстердамцы подписывают уже сейчас. Кьел Схерпен, голкипер «Эммена», с лета начнёт карьеру в «Аяксе».

Новичок «Аякса» извинился за оскорбительные публикации в «Твиттере»

Политика Козак: качественная российская нефть поступит в Белоруссию 29 апреля Качественная нефть из России поступит на границу с Белоруссией уже в понедельник, 29 апреля.

Политика Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Политика Сроки отключения аналогового вещания в 21 регионе России перенесены На цифровое вещание уже перешли 40 млн россиян, а сроки отключения аналогового вещания в 21 регионе перенесены на октябрь, заявил глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.

Политика Ким Чен Ын подарил Путину меч, «олицетворяющий силу» Северокорейский лидер Ким Чен Ын по завершению переговоров во Владивостоке преподнес в подарок президенту РФ Владимиру Путину корейский меч.

Футбол Салах не попал в символическую сборную сезона АПЛ Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) опубликовала состав символической сборной сезона-2018/19 английской премьер-лиги.

Армия и оружие «Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.

Политика Оппозиция «заблокировала» закон об украинском языке Экс-кандидат в президенты Украины и замглавы парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил, что заблокировал подписание закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Авто УАЗ назвал стоимость экспедиционной «буханки» Российские дилеры Ульяновского автозавода с 1 мая 2019 года начнут принимать заказы на новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».

Политика Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента США Бывший вице-президент США Джозеф Байден официально объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 г. «Сегодня я объявляю свою кандидатуру на должность президента США», – написал Байден в Twitter.

Происшествия В Забайкалье скончался пострадавший при степном пожаре мужчина В Забайкальском крае умер местный житель, пострадавший в результате природных пожаров, которые обрушились на регион.

Политика Указом о паспортах для жителей Донбасса Москва послала четкий сигнал Зеленскому Решение президента Владимира Путина упростить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса стало своеобразным сигналом для нового руководства Украины, считает политолог Андрей Иванов.

Происшествия Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП Очередное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском районном суде Москвы 25 апреля началось с задержкой более чем в полчаса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Шоу-бизнес Саша Савельева похвасталась стройной фигурой после родов Саша Савельева опубликовала в Instagram новую фотографию, где похвасталась стройной фигурой через месяц после родов.

Шоу-бизнес Джонни Депп собрался жениться на 20-летней танцовщице из России Возлюбленной актера оказалась русская танцовщица Полина Глен, она моложе голливудской знаменитости на 30 лет.

Политика Зеленский пообещал проверить закон о языке на соответствие Конституции «После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нём соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Путешествия Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.

Энергетика НОВАТЭК договорился о продаже 20% «Арктик СПГ 2» китайским компаниям В соответствии с обязывающими соглашениями, которые НОВАТЭК подписал с CNODC и CNOOC (шельфовая компания — третья по величине нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec) в ходе международного форума «Один пояс, один путь», каждая из китайских компаний получит в проекте «Арктик СПГ 2» по 10%.

Общество Правительство расширит число поселений с интернетом в РФ Правительство решило снизить минимальную численность проживающих в населенном пункте, где будут устанавливать соответствующее оборудование, с 250 до 100 человек.

Экономика Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.

Экономика Россияне избавляются от дач из-за нового налога Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.

Общество В Подмосковье в 2020 году начнут строить около 30 школ Около 30-35 школ начнут строить в Московской области в 2020 году, заявил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Музыка Группа «Любэ» показала клип про Крымский мост Крымский мост стал главным героем песни и клипа «По мосту» группы «Любэ», сообщает РИА Новости.

Музыка Сергей Соседов возмущен предложением почтить память Юлии Началовой Сергей Соседов возмущен предложением почтить память покойной Юлии Началовой на фестивале «Славянский базар».

Армия и оружие Подводная лодка ЧФ «Старый Оскол» отправилась на ремонт В настоящий момент корабль проходит Босфор и Дарданеллы. Подводные лодки проекта 06363 появились на Черноморском флоте в 2015 году.