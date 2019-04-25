Футбол
Новичка «Аякса» заставили исписывать лист признаниями любви к клубуГазета.Ru 02:50
Голкипер официально станет игроком клуба летом 2019 года. Когда-то Схерпена писал в своих социальных сетях, что "Фейеноорд" более хороший клуб, чем "Аякс". Некоторые болельщики вспомнили это и выразили недовольство переходом футболиста в амстердамскую команду.
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