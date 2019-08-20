Армия и оружие
Новейший российский беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полетИзвестия 06:47
Новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:59, Ашберн
Культура
«Союзмультфильм» получит исключительные права на Чебурашку
Персонажи шестиминутной картины, в которой объединены анимационные фрагменты и документальные кадры, нарисованы в технологии 3D.
Обновлено в 11:12
Игры
EA показала геймплей Need for Speed: Heat
Сегодня Electronic Arts рассказала более подробно о игровом процессе грядущей Need for Speed Heat.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
В Саранске пьяный отец пытался выбросить из окна младенца
В Саранске сотрудники полиции и МЧС спасли младенца, которого пьяный отец пытался выбросить из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.
Обновлено вчера в 16:23
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 18:59
Общество
Более 60% россиян считают ситуацию в России неблагоприятной
Улучшения ситуации в экономике России четверть россиян ожидают через 20 лет, а 30% респондентов полагают, что положение дел останется таким же, 22% прогнозируют ухудшение.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
Обновлено в 16:45
Культура
В «Ленкоме» рассказали о состоянии здоровья Марка Захарова
Директор «Ленкома» Марк Варшавер сообщил о госпитализации художественного руководителя театра, народного артиста СССР Марка Захарова.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.
Обновлено в 16:50
Экономика
Финансовые показатели МТС за второй квартал оказались лучше прогнозов
Компания улучшила собственный прогноз по росту годовой выручки до 4-6% с прежних 3%. В прогнозе учтены эффект от консолидации МТС-банка, увеличение объемов трафика передачи данных при снижении уровня пользования голосовыми услугами, рост выручки украинской "дочки" "Vodafone Украина" и другие факторы.
Обновлено в 08:26
Политика
Путин сравнил массовые акции в Москве с протестами «желтых жилетов»
Россия не допустит в Москве повторения событий, схожих с протестами «желтых жилетов» во Франции.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
В Краснодаре на улице произошла стрельба
Обновлено в 18:43
Авто
Новый кроссовер Skoda Kamiq завоевал звание бестселлера марки
Компания Skoda отчиталась по итогам продаж за июль текущего года.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Транспорт
«Аэрофлот» перевёл свои рейсы в Саратов в новый аэропорт города
В авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что перевели со вторника, 20 августа, все свои рейсы в Саратов в новый аэропорт — Гагарин.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции
В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено в 16:19
Общество
В Гидрометцентре заявили, что волны тепла в Москве не будет
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что период жаркой погоды в Москве будет продолжаться не более трёх дней, поэтому не может считаться волной тепла.
Обновлено в 06:53
Кино
Умерла народная артистка России Александра Назарова
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 14:40
Политика
Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
В Сети активно обсуждают видео, на котором запечатлен огромный кортеж президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 17:57
Наука
Тропические циклоны сделали паучьи колонии агрессивнее
Обновлено в 06:11
Политика
Трамп предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку»
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с румынским президентом Клаусом Йоханнисом в Белом доме предложил вернуть Россию в G8, назвав такой формат более уместным.
Обновлено в 15:24
Музыка
Валерия получила травму на съемках шоу "Голос 60+"
Певица Валерия, выступающая в роли одного из судей в новом сезоне шоу "Голос 60+", повредила ногу на съемках передачи.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Ради Алены Рапунцель новый участник проекта «Дом-2» бросил семью
Участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Рапунцель призналась, что сейчас счастлива в новых отношениях. Ради нее на проект пришел Роман Макеев.
Обновлено в 08:49
Технологии
Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»
Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Обновлено в 13:01
Происшествия
В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой
Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР
Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев уволил заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, который арестован по обвинению во взяточничестве.
Обновлено в 05:36
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26