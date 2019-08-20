Армия и оружие

Новейший российский беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полетИзвестия 06:47

Новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.
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Луший разведчик имеет крылья. БПЛА «Альтиус-У» будет сутками следить за врагом

Телеканал 360°17:01

Российский беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полёт

RT на русском10:13

Минобороны РФ заявило о первом полете шеститонного беспилотника «Альтиус»

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РБК07:56

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Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»

РИА Новости06:38

Опубликованы кадры первого полета новейшего беспилотника «Альтиус-У»

ТК Звезда06:31
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:59, Ашберн
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