Армия и оружие
Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытанияхГазета.Ru 07:54
Ядерный авианосец "Джеральд Р. Форд" (CVN-78), введенный в строй в мае 2017 года, сломался во время ходовых испытаний, сообщает USNI News. Отмечается, что неисправности были обнаружены в работе паровых турбин авианосца. Подчеркивается, что ядерная силовая установка корабля в ремонте не нуждается.
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