Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытанияхГазета.Ru 07:54

Ядерный авианосец "Джеральд Р. Форд" (CVN-78), введенный в строй в мае 2017 года, сломался во время ходовых испытаний, сообщает USNI News. Отмечается, что неисправности были обнаружены в работе паровых турбин авианосца. Подчеркивается, что ядерная силовая установка корабля в ремонте не нуждается.

Общество Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Происшествия Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.

Политика Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.

Гаджеты Компания Huawei представила первые «умные» очки Компания Huawei представила на пресс-конференции в Париже новый продукт – умные очки. Об этом сообщает интернет-издание iXBT.

Политика Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.

Хоккей КХЛ не исключила ни один клуб из числа участников лиги Рассмотрев все материалы от Лиги, Совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников Чемпионата КХЛ на сезон 2019/2020 — 25 клубов.

Кино В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.

Политика ФСБ задержала в Крыму 20 сторонников «Хизб-ут-Тахрир» ФСБ России сообщает о задержании в Крыму сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).

Происшествия СК задержал ещё одного фигуранта по делу полковника Захарченко Следственный комитет провёл новые обыски по делу о взятках полковника Дмитрия Захарченко.

Общество Пентхаус за 2 миллиарда нашли у тещи главы «Ростеха» 73-летняя Людмила Рукавишникова, теща руководителя госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, является владелицей пентхауса в историческом особняке в столице.

Технологии Сбербанк разрешит менять ПИН-код карты в мобильном приложении Зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова рассказала, что с апреля клиента банка смогут менять ПИН-код в мобильном приложении, пишет ТАСС.

Авто Автомобили каршеринга могут оснастить сканерами сетчатки глаза В Госдуме предложили установить на автомобили каршеринга приборы для сканирования сетчатки глаза.

Политика В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.

Политика Суд Киева отменил запрет на въезд в страну актеру Добронравову Решением окружного административного суда Киева отменен запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.

Политика ЛДПР официально предложила не признавать выборы на Украине Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект заявления "О непризнании итогов выборов президента Украины".

Политика Организаторы «Евровидения» рассказали о плане на случай ЧС в Израиле У Европейского вещательного союза (EBU) есть план на случай ЧС в Израиле во время проведения "Евровидения", передает РИА Новости.

Общество Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.

Экономика Россияне получат цифровые профили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект закона о создании цифровых профилей российских граждан, где будет содержаться информация об их паспортных данных, страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), а также результаты предоставления государственных и муниципальных услуг.

Политика Мандат Жореса Алферова передали Петру Медведеву Напомним, на прошлом заседании 21 марта комиссия отказалась передавать мандат скончавшегося депутата КПРФ Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от компартии Павлу Грудинину, на чем настаивал президиум ЦК КПРФ.

Армия и оружие Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130 Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.

Общество Поселок Мурино официально стал городом Стремительно растущий поселок Мурино Всеволожского района Ленинградской области стал городом.