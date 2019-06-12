Армия и оружие
Новейшие пистолеты «Удав» поступили на вооружение армии РоссииИзвестия 00:59
Первая партия новых российских пистолетов «Удав» поступила военным, сообщил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в «Ростех») Альберт Баков. В настоящее время проходит опытная войсковая эксплуатация, отмечает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить51
с чего всё началось
Первая партия новейших пистолетов "Удав" поставлена военным, началась опытная войсковая эксплуатация, сообщил РИА Новости генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех") Альберт Баков.РИА Новостивчера в 20:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Космос
В России скоро начнут работать над станцией для изучения Венеры
Совет Российской академии наук по космосу предложил Роскосмосу начать реализацию проекта «Венера-Д».
Обновлено в 05:12
Происшествия
МВД предложило выявлять пьяных за рулем с помощью двух тестов
Пьяных водителей предлагается выявлять с помощью экспресс-тестов слюны и замеров алкоголя в воздухе.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.
Обновлено в 03:46
Кино
Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
Обновлено в 02:41
Политика
Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Черном море
Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Зеленский предложил Раде утвердить нового главу МИД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде утвердить отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначить вместо него Вадима Пристайко.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
В Киеве нашли новый способ закупки российского газа
По итогам переговоров с представителями "Оппозиционной платформы — За жизнь" Миллер заявил о готовности начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по цене на 25% ниже той, по которой Киев закупает газ сейчас в странах ЕС по так называемой реверсной схеме.
Обновлено в 04:21
Здоровье
Пациенты Петровска-Забайкальского предпочитают Улан-Удэ Чите
Жители Петровска-Забайкальского ездят на лечение в клиники столицы Бурятии Улан-Удэ.
Обновлено вчера в 21:26
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Семья с маленьким ребенком погибла при пожаре в Нижнем Тагиле
Семья из трех человек с маленьким ребенком погибла в результате пожара под Нижним Тагилом.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
ВСУ вплотную приблизились к границе Донецка: до ДНР осталось 100 метров – кадры
В непризнанной ДНР пока не прокомментировали эту информацию.
Обновлено в 05:03
Общество
Путин наградил Госпремиями ученых и деятелей культуры
Президент РФ Владимир Путин в День России вручает Государственные премии.
Обновлено в 05:19
Экономика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:47
Футбол
Фердинанд считает Лэмпарда идеальным вариантом для «Челси»
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что "Челси" должен пригласить на пост главного тренера команды наставника "Дерби Каунти" Фрэнки Лэмпарда.
Обновлено в 03:40
Общество
Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах
Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях.
Обновлено вчера в 20:56
Общество
Новые правила выезда детей за границу вступили в силу в России
«С 12 июня 2019 года пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ», — заявили в ЦОС ФСБ журналистам «Интерфакса».
Обновлено вчера в 19:40
Шоу-бизнес
Отец Микеллы Абрамовой отреагировал на скандал на шоу «Голос. Дети»
По запросу Первого канала эксперты компании Group IB подтвердили факт использования накруток голосов в пользу дочери певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено вчера в 10:18
Шоу-бизнес
Алена Водонаева, наконец, озвучила причину развода с мужем
Причины развода до недавнего времени Алена не называла, но недавно в интервью на радио для Аллы Довлатовой впервые их озвучила.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15
Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.
Обновлено в 04:50
Политика
Климкин назвал «глупостью» скорое вступление Украины в ЕС
Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025. Это глупости, ведь для этого уже давно должны были вести переговоры о вступлении.
Обновлено в 01:04
Музыка
Ленни Кравиц выступит на «Кинотавре»
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Совбезе высказались о причастности спецслужб к делу Голунова
Совет безопасности России не располагает данными о причастности спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 05:06
Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Общество
Вслед за Ключевским столб пепла выбросил вулкан Шивелуч
По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), а также Камчатского филиала геофизической службы РАН, в среду днем на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс.
Обновлено в 03:16
Здоровье
Ученые назвали страшные последствия употребления кофе
В 2018-2019 годах в России кофе входил в каждый третий заказ фастфуда, опережая соки и воду.
Обновлено в 02:49
Игры
Opera Software представила игровой браузер для геймеров Opera GX
Как и в обычной Opera, в новом браузере есть иконки для запуска популярных мессенджеров Facebook, Telegram, Vkontakte и WhatsApp.
Обновлено в 05:13