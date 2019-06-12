Новейшие пистолеты «Удав» поступили на вооружение армии РоссииИзвестия 00:59

с чего всё началось

Первая партия новых российских пистолетов «Удав» поступила военным, сообщил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в «Ростех») Альберт Баков. В настоящее время проходит опытная войсковая эксплуатация, отмечает «РИА Новости».

Космос В России скоро начнут работать над станцией для изучения Венеры Совет Российской академии наук по космосу предложил Роскосмосу начать реализацию проекта «Венера-Д».

Происшествия МВД предложило выявлять пьяных за рулем с помощью двух тестов Пьяных водителей предлагается выявлять с помощью экспресс-тестов слюны и замеров алкоголя в воздухе.

Происшествия В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.

Кино Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.

Политика Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Черном море Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.

Политика Зеленский предложил Раде утвердить нового главу МИД Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде утвердить отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначить вместо него Вадима Пристайко.

Политика В Киеве нашли новый способ закупки российского газа По итогам переговоров с представителями "Оппозиционной платформы — За жизнь" Миллер заявил о готовности начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по цене на 25% ниже той, по которой Киев закупает газ сейчас в странах ЕС по так называемой реверсной схеме.

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Футбол Фердинанд считает Лэмпарда идеальным вариантом для «Челси» Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что "Челси" должен пригласить на пост главного тренера команды наставника "Дерби Каунти" Фрэнки Лэмпарда.

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Общество Новые правила выезда детей за границу вступили в силу в России «С 12 июня 2019 года пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ», — заявили в ЦОС ФСБ журналистам «Интерфакса».

Шоу-бизнес Отец Микеллы Абрамовой отреагировал на скандал на шоу «Голос. Дети» По запросу Первого канала эксперты компании Group IB подтвердили факт использования накруток голосов в пользу дочери певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

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Политика Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.

Армия и оружие «Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15 Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.

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Технологии WhatsApp решил судиться c пользователями Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.

Общество Вслед за Ключевским столб пепла выбросил вулкан Шивелуч По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), а также Камчатского филиала геофизической службы РАН, в среду днем на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс.

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