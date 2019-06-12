Армия и оружие
Новейшие пистолеты «Удав» поступили на вооружение армии РоссииИзвестия 00:59
Первая партия новых российских пистолетов «Удав» поступила военным, сообщил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в «Ростех») Альберт Баков. В настоящее время проходит опытная войсковая эксплуатация, отмечает «РИА Новости».
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с чего всё началось
Первая партия новейших пистолетов "Удав" поставлена военным, началась опытная войсковая эксплуатация, сообщил РИА Новости генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех") Альберт Баков.РИА Новостивчера в 20:12
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