Армия и оружие

Новейшие пистолеты «Удав» поступили на вооружение армии РоссииИзвестия 00:59

Первая партия новых российских пистолетов «Удав» поступила военным, сообщил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в «Ростех») Альберт Баков. В настоящее время проходит опытная войсковая эксплуатация, отмечает «РИА Новости».
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Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение российской армии

Первая партия новейших пистолетов "Удав" поставлена военным, началась опытная войсковая эксплуатация, сообщил РИА Новости генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех") Альберт Баков.
РИА Новостивчера в 20:12

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Новейшие пистолеты «Удав» поступили на вооружение армии России

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RT на русскомвчера в 21:30

Первая партия новейших пистолетов «Удав» поставлена в российские войска

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Первая партия «Удавов» поступила на вооружение армии

Газета.Ruвчера в 22:35
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