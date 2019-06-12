Новейшие пистолеты «Удав» поступили на вооружение армии РоссииИзвестия 00:59

с чего всё началось

Первая партия новых российских пистолетов «Удав» поступила военным, сообщил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в «Ростех») Альберт Баков. В настоящее время проходит опытная войсковая эксплуатация, отмечает «РИА Новости».

Происшествия Названы нарушения разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета Пилот разбившегося в Нью-Йорке вертолета на имел разрешение на управление им в условиях ограниченной видимости.

Общество Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети» «Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.

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Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 июня Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в День России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Футбол Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.

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