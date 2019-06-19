Новейшие комплексы ПВО «Панцирь-СМ» и С-350 вскоре поступят в войскаРоссийская газета 10:50

В этом году завершена разработка зенитной ракетной системы С-350 с повышенными огневыми возможностями.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году. Об этом глава военного ведомства сообщил, выступая на коллегии Минобороны, посвященной реализации гособоронзаказа.

Новейшие комплексы ПВО «Панцирь-СМ» и С-350 вскоре поступят в войска

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