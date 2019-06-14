Политика

Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церквиТАСС 11:31

Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
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