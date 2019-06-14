Политика
Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церквиТАСС 11:31
Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:23, Вашингтон
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В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок на фоне эпидемии кори
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Бывший мэр арестован после жалобы Путину
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Деньги на ветер: пенсии собираются вложить в зеленую энергетику
В Банке России «Известиям» сообщили, что подготовили проект документа, который станет первым шагом для возможности частных фондов вкладывать в социально значимые проекты, в том числе в альтернативной энергетике.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Умер один из пострадавших в массовой драке в Пензенской области
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Ученые назвали 3 ключевых признака рака яичек
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В селе Покровское Неклиновского района паспорта РФ могут получить жители ДНР, а в Новошахтинске - жители ЛНР.
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Обновлено вчера в 23:16
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Политика
На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР
Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего главу Центризбиркома самопровозглашённой Донецкой народной республики Романа Лягина.
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Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
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Футбол
Мак Алистер рассказал, почему решил не переходить в «Спартак»
Полузащитник английского «Брайтона» Алексис Мак Аллистер рассказал, почему решил не переходить в московский «Спартак».
Обновлено в 14:15
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
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Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение
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Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги
Cейм Латвии поддержал петицию о демонтаже памятника Освободителям в Риге. Об этом сообщается на сайте Сейма.
Обновлено в 13:10
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Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Финансы
Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года
Цена на золото достигла самого высокого уровня с апреля 2018 года.
Обновлено в 13:06
Политика
Крым отказался от грязной украинской воды
Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено в 07:40
Общество
Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня
Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Итальянская актриса Орнелла Мути получила тюремный срок
Кассационный суд Италии подтвердил ранее вынесенный итальянской актрисе Орнелле Мути приговор в виде полугода тюремного заключения и назначил штраф в шестьсот евро.
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Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
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Футбол
Дзюба рассказал, кто должен был бить пенальти Испании на ЧМ-2018
Нападающий сборной России Артем Дзюба вспомнил о том, как бил пенальти Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.
Обновлено в 08:27
Футбол
Россиянки уступили Чехии в товарищеском матче
Женская сборная России проиграла Чехии в товарищеском матче.
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Происшествия
Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
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