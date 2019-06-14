Политика

Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церквиТАСС 11:31

Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Не имеет права: «новая церковь» ополчилась на раскольника Филарета

Вести.Ru10:56

ПЦУ пригрозила Филарету из-за планов созвать собор

Газета.Ru11:39

Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви

ТАСС11:31

ПЦУ пригрозила патриарху Филарету «каноническими последствиями»

РБК14:42

Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви

Известия11:52

ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола

Lenta.ru10:41

В «новой церкви» Украины пригрозили Филарету из-за планов созвать собор

РИА Новости10:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:53, Вашингтон
Происшествия

Умер пострадавший в драке с цыганами в селе под Пензой

Обновлено в 13:56
Недвижимость

Определены города с самым дорогим жильем

Названы 10 городов мира с самым дорогим жильем. Исследование провела компания Knight Frank, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:43
Технологии

ИИ научился выявлять отретушированные фото

В ходе эксперимента на вопрос, какие снимки были отредактированы, люди-добровольцы давали верный ответ в 53% случаев, в то время как ИИ не ошибался в 99% случаев.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в США

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Футбол

«Спартак» предложил €20 млн за игрока английского клуба

Обновлено вчера в 17:20
Политика

Набиуллина рассказала о переговорах РФ по единой валюте с Белоруссией

Между Россией и Белоруссией ведутся переговоры о создании единой валюты.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес

Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова

Обновлено в 04:11
Политика

Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах

Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Пожар на полигоне в Воронежской области потушен

Обновлено в 14:17
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Обновлено вчера в 14:30
Футбол

ЦСКА может купить форварда «Васко да Гама» Маррони

Форвард «Васко да Гама» Маррони, возможно, продолжит карьеру в России. В услугах 20-летнего футболиста заинтересован ЦСКА.
Обновлено в 14:22
Игры

CD Projekt Red рассказала о «Ведьмаке 3.5»

Студия CD Projekt Red могла бы сделать нового «Ведьмака» — The Witcher 3.5, и игра принесла бы большую прибыль.
Обновлено в 09:23
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39
Игры

Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords

Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции

Обновлено в 05:55
Экономика

Чистый убыток ОАК по МСФО в 2018 году вырос в 7 раз

Ранее сообщалось, что совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года из-за убытка.
Обновлено в 13:13
Политика

Борис Джонсон сознался в употреблении кокаина

Бывший мэр Лондона Борис Джонсон, который в настоящее время лидирует в предвыборной гонке кандидатов на пост премьер-министра страны, признался, что употреблял кокаин.
Обновлено в 11:43
Транспорт

Движение электричек на Ярославском направлении МЖД введено в график

Ранее сообщалось, что по техническим причинам на Ярославском направлении МЖД пригородные поезда следовали с увеличенным интервалом.
Обновлено в 10:52
Кино

Джон Сноу извинился за финал «Игры престолов»

Один из главных героев культового сериала "Игра престолов" Джон Сноу извинился за финал киносаги.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес

В Сети появился снимок молодых Алентовой и Меньшовой

На фанатской страничке Аллы Пугачевой неожиданно появилась фотография известной актрисы Веры Алентовой со своей дочерью Юлией Меньшовой.
Обновлено в 05:18
Финансы

ЦБ допустил новое снижение ключевой ставки

Банк России допускает еще одно или два снижения ключевой ставки до конца 2019 года.
Обновлено в 09:00
Энергетика

«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес

Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына

В 2018 году «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего правителя Малайзии.
Обновлено в 09:10
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Политика

Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги

Обновлено в 13:10
Космос

«Роскосмос» заказал ракеты «Союз-2.1б» для запуска двух спутников

Обновлено в 14:10
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация вокруг УПЦБольше новостей по теме
Главное