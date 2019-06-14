Политика
Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церквиТАСС 11:31
Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:53, Вашингтон
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В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
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Форвард «Васко да Гама» Маррони, возможно, продолжит карьеру в России. В услугах 20-летнего футболиста заинтересован ЦСКА.
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Приговор Кокорина и Мамаева отменен
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Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
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Чистый убыток ОАК по МСФО в 2018 году вырос в 7 раз
Ранее сообщалось, что совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года из-за убытка.
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Бывший мэр Лондона Борис Джонсон, который в настоящее время лидирует в предвыборной гонке кандидатов на пост премьер-министра страны, признался, что употреблял кокаин.
Обновлено в 11:43
Транспорт
Движение электричек на Ярославском направлении МЖД введено в график
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На фанатской страничке Аллы Пугачевой неожиданно появилась фотография известной актрисы Веры Алентовой со своей дочерью Юлией Меньшовой.
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Банк России допускает еще одно или два снижения ключевой ставки до конца 2019 года.
Обновлено в 09:00
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине
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О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
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