Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церквиТАСС вчера в 11:31

Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.

Футбол Бразилия разгромила Боливию на старте Кубка Америки Как итог, сборная Бразилии добилась убедительной победы со счетом 3:0, которая принесла бразильцам три очка в турнирной таблице группы "А". У них промежуточное первое место, однако свои матчи не сыграли соперники — команды Перу и Венесуэлы.

Происшествия Мужчину задержали при попытке перелезть через ограду Белого дома Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину при попытке перелезть через ограду Белого дома, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление ведомства.

Общество Названы первые российские города для запуска сетей 5G Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине По его словам, к 2021 году будет полностью решен вопрос с диапазонами радиочастот.

Политика Последствия вступления Украины в НАТО назвали в Раде Депутат Рады Евгений Балицкий заявил, что в случае вступления Украины в НАТО она потеряет свою независимость.

Политика Путин подарил Си Цзиньпину мороженое Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил ему российское мороженое.

Политика Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну Председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк покинул Молдавию на несколько дней, чтобы провести время со своей семьей, сообщили в субботу в пресс-службе ДПМ.

Единоборства Макдональд защитил титул чемпиона и вышел в финал Гран-при Bellator Макдональд вышел в финал Гран-при Bellator в полусреднем весе, в котором встретится с бразильцем Дугласом Лимой.

Политика Водная блокада Крыма ударила по самой Украине Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.

Политика Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.

Финансы Средняя сумма потребкредита достигла рекорда в 207 тыс. рублей Бюро кредитных историй «Эквифакс» в ходе исследования выяснило, что средняя сумма выданных в апреле потребительских кредитов достигла исторического максимума в 207 тыс. руб.

Общество Театры начнут возвращать стоимость билетов заболевшим зрителям Уточнено также положение законопроекта, касающееся возврата полной стоимости билета на зрелищное мероприятие в случае его отмены, замены или переноса.

Здоровье Россиянок призвали пить в Питере и рожать в Краснодаре В городских поликлиниках Краснодара на информационных стендах появилась ссылка на сайт с социальной рекламой, в специфической манере призывающей женщин не делать аборты и рожать.

Политика Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.

Транспорт На российских дорогах хотят разрешить скорость 130 километров в час Участки дорог, на которых введут скоростной лимит в 130 километров в час, должны будут соответствовать нескольким критериям: в течение года там не должно быть более трех аварий на километровом отрезке, глубина колеи не должна превышать 15 миллиметров.

Армия и оружие США идут с войной на Украину Специалисты США делают ставку на разгром ограниченной группировки российских ВС на территории третьей страны и провоцирования за счет этого с учетом экономических санкций и информационной войны революции в нашей стране, подобно тому, как это произошло в 1905-м.

Армия и оружие В ЛНР заявили о колонне техники силовиков у линии соприкосновения "В зону ответственности 14-й отдельной механизированной бригады (украинских силовиков - ред.), в район населенного пункта Трехизбенка прибыла колонна вооружения и военной техники противника в составе трех танков, шести единиц БМП, двух гаубиц Д-30 и одиннадцати единиц автомобильной техники", - заявил Осадчий на брифинге.

Политика Глава ПЦУ обвинил Филарета в желании подмять церковь под себя Глава неканонической Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) назвал причину конфликта с лидером так называемого Киевского патриархата Филаретом (Денисенко).

Политика Порошенко рассказал о древнем украинском трезубце в Севастополе Украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага, написал экс-президент Украины Петр Порошенко в Facebook.