Политика

Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церквиИзвестия 11:52

Первое отлучение Филарета от церкви произошло в 1997 году после того, как он создал и юридически зарегистрировал так называемый Киевский патриархат, который не признается ни одной из автокефальных православных церквей. 11 июня сообщалось, что Денисенко отказался принимать томос об автокефалии ПЦУ.
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ПЦУ пригрозила Филарету из-за планов созвать собор

Газета.Ru11:39

Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви

ТАСС11:31

ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола

Lenta.ru10:41

Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви

Известия11:52

Не имеет права: «новая церковь» ополчилась на раскольника Филарета

Вести.Ru10:56

В «новой церкви» Украины пригрозили Филарету из-за планов созвать собор

РИА Новости10:28

Украинский этнофилетизм дискредитирует православие и государство

REGNUM07:18
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Общество

В Минздраве ответили на слова Малышевой о больных детях

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено в 07:30
Политика

Володин поддержал идею изымать незаконные доходы чиновников

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу изымать у госслужащих деньги, если они не смогут подтвердить, что получили их на законных основаниях, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Жители российского села пострадали в вооруженной стычке с цыганами

Жители российского села пострадали в вооруженной стычке с цыганами Жители села Чемодановка объявили цыганам войну.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Обновлено в 07:27
Политика

МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Обновлено в 04:51
Наука

Выявлена причина уплотнения стенок артерий и возможное лечение

Обновлено в 04:40
Политика

Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.
Обновлено в 11:23
Происшествия

В Воронежской области загорелся полигон по утилизации боеприпасов

Обновлено в 10:15
Гаджеты

Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10

Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Историческое здание загорелось в центре Москвы

В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Армия и оружие

В Татарстане спустили на воду пограничный сторожевой корабль «Анадырь»

«Анадырь» является вторым по счету серийным пограничным сторожевым кораблем нового поколения проекта 22100 «Океан».
Обновлено в 09:30
Происшествия

В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны

Американскую 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина, сообщила местная полиция.
Обновлено в 10:54
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 07:34
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Два танкера, которые принадлежат японской и норвежской компаниям, сегодня загорелись в Оманском заливе после нападения.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие

Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией

Обновлено в 02:22
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено в 12:09
Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Здоровье

Фото дня: краснодарская социальная реклама рвет шаблоны приличия

Создательница Telegram-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова первой обратила внимание на кубанский сайт, посвящённый медицине и предлагающий своим читателям социальную рекламу со слоганами вроде «В Питере — пить, в Краснодаре — рожать», «Кури, бухай, рожай уродов» или «Жирное не может быть здоровым».
Обновлено в 11:33
Политика

Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку

Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Уральского бизнесмена осудили условно за издевательства над ребенком

Обновлено в 06:40
Авто

Subaru анонсировала в РФ кроссовер Subaru XV Tokyo

Японская компания анонсировала старт продаж в нашей стране особой версии паркетника Subaru XV, которая получила название Tokyo и расширенный список оборудования.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия

В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие

Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК «Тор»

Минобороны опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным

Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа актрисе Орнелле Мути из-за неявки на спектакль, который должен был состояться 10 декабря 2010 года в городе Порденоне.
Обновлено в 03:25
Политика

Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах

Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Направлявшийся в Москву самолет сел в Варшаве из-за буйного пассажира

Обновлено в 11:20
Авто

«Мазда Соллерс» начала отправку моторов в Японию

Предприятие проектной мощностью 50 тыс. единиц в год специализируется на производстве бензиновых 4-цилиндровых агрегатов объемом 2 литра Mazda SkyActiv-G, соответствующих экологическому стандарту Евро-5.
Обновлено в 11:00
Политика

Путин уволил двух генералов полиции из-за дела против Ивана Голунова

Обновлено вчера в 08:00
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