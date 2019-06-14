Политика

Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церквиИзвестия 11:52

Бывшего главу неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета (в миру Михаил Денисенко) могут вновь отлучить от церкви в связи с его намерением созвать поместный православный собор 20 июня.
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Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви

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