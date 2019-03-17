Политика
Новая серия губернаторских отставок может начаться уже на этой неделеВедомости вчера в 14:41
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил «Ведомостям», что президент на этой неделе будет заниматься «региональной проблематикой», но на вопрос, предполагаются ли замены губернаторов, не ответил. В отставку могут уйти от трех до шести губернаторов, говорят собеседники.
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с чего всё началось
В ближайшее время президент Владимир Путин откроет новую серию отставок губернаторов. Два человека, близких к его администрации, говорят, что это случится уже на этой неделе.Ведомостивчера в 14:41
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