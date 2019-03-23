Кино

Новая серия «Игры престолов» попала в сетьГазета.Ru 07:58

Детали первой серии финального сезона "Игры престолов" попали в сеть. Об этом сообщает издание Super.ru.
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В Сеть слили подробный сюжет первой серии финального сезона «Игры престолов»

Комсомольская правда11:32

СПОЙЛЕРЫ: в Сеть слита первая серия нового сезона «Игры престолов»

Super.ru06:56

Сюжет первой серии нового сезона «Игры престолов» утёк в Сеть

Life.ru09:42

В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»

Московский Комсомолец09:13

Новая серия «Игры престолов» попала в сеть

Газета.Ru07:58

В интернете появилась первая серия последнего сезона «Игры престолов»

Говорит Москва09:27

Осторожно, спойлеры: в Сеть слили начало последнего сезона «Игры престолов»

РЕН ТВ09:43
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Политика

Times: кабинет Мэй намерен добиться ее отставки

Члены кабинета главы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться ее отставки и назначения временного премьер-министра, кандидатура которого сейчас обсуждается.
Обновлено в 18:28
Происшествия

Посетители в панике покинули парижский Диснейленд

Обновлено в 18:14
Политика

МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве

Обновлено в 08:34
Наука

Малайские медведи научились «строить рожи» — милое видео

Ранее Лайф писал, что собаки научились проявлять эмоции ради людей.
Обновлено 21 марта в 13:54
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Обновлено в 13:17
Спорт

Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене

Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено в 13:02
Происшествия

На плотине Vale в Бразилии объявили высший уровень тревоги

Обновлено в 14:03
Культура

Макаревич нарисовал свинью на заседании совета Госдумы

По данным Telegram-канала LifeShot, Андрей Макаревич нарисовал небольшую картину во время заседания Совета Государственной Думы по вопросам культуры.
Обновлено в 13:55
Политика

Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан

В субботу новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым был подписан указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан.
Обновлено в 03:42
Культура

Зрители обрушились на «Первый канал» из-за посмертных концертов Началовой

Обновлено в 06:48
Армия и оружие

СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии

В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.
Обновлено в 18:03
Авто

Назван ТОП-5 самых интересных концепт-каров начала 2019 года

В первые месяцы 2019 года общественности были представлены абсолютно новые, интересные и невероятно красивые машины будущего.
Обновлено в 02:17
Футбол

Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолета

Как сообщает Чемпионат, в самолете произошел конфликт с участием полузащитника сборной России Дмитрием Бариновым и болельщиком Спартака.
Обновлено в 07:22
Происшествия

WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX

По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено в 21:11
Космос

В рамках эксперимента NASA добровольцы проведут в кровати 2 месяца

В рамках эксперимента, который организовывает космическое агентство NASA, добровольцы проведут неподвижно в кровати 2 месяца.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем

Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 12:39
Политика

Китай и Италия придали импульс возрождению древнего Шелкового пути

В Италии понимают, что сотрудничество с Китаем придаст активный импульс экономическому развитию и процветанию Италии, а потому эта страна настроена на активное участие в китайской интеграционной инициативе.
Обновлено в 11:10
Авто

Стало известно о новых подробностях нашумевшего штрафа за старое авто

Ожидается, что легковые автомобили низкого экологического класса, которые будут въезжать под новые знаки, будут штрафоваться в автоматическом режиме.
Обновлено в 21:00
Происшествия

Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки

Обновлено в 19:11
Политика

Бойко не признал свой визит в Москву нарушением украинских законов

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что его визит в Москву и встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым не нарушили украинских законов.
Обновлено в 12:54
Энергетика

СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тонн

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая в России по добыче угля, планирует в 2019 году добыть 115 млн тонн - на 5 млн тонн больше, чем в 2018-м.
Обновлено в 00:57
Происшествия

В Мали при атаке убиты 110 человек

Обновлено в 13:28
Происшествия

В квартире в Москве выявили мастерскую по переделке оружия

Обновлено в 13:56
Политика

В Сети высмеяли высказывание посла Украины в Эстонии о Крыме

Пользователи социальных сетей высмеяли пост посла Украины в Эстонии о Крыме.
Обновлено в 17:30
Здоровье

В Ульяновске приедут учиться акушеры-гинекологи со всей страны

Предстоящая Школа станет площадкой для активных профессиональных дискуссий, поиска ответов на самые важные и острые вопросы, ежедневно возникающих перед акушерами-гинекологами, неонатологами, врачами других специальностей, а также организаторами здравоохранения.
Обновлено в 19:44
Политика

В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров

Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

64-летний Брюс Уиллис снова женился и пригласил на свадьбу Деми Мур

Прилетела даже его бывшая жена Деми Мур - после развода они сохранили хорошие отношения, так что 56-летняя Деми была гостьей и на первой свадьбе Уиллиса десять лет назад.
Обновлено в 20:20
Финансы

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой

По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.
Обновлено в 07:44
Политика

Мировой энергетической совет назвал Россию сверхдержавой

По словам генерального секретаря Мирового энергетического совета Кристофа Фрая, Россия останется таковой, как бы ни изменилась энергетика.
Обновлено в 20:44
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К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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