Кино
Новая серия «Игры престолов» попала в сетьГазета.Ru 07:58
Детали первой серии финального сезона "Игры престолов" попали в сеть. Об этом сообщает издание Super.ru.
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В Сеть слили подробный сюжет первой серии финального сезона «Игры престолов»
Комсомольская правда11:32
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:20, Ашберн
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Стало известно о новых подробностях нашумевшего штрафа за старое авто
Ожидается, что легковые автомобили низкого экологического класса, которые будут въезжать под новые знаки, будут штрафоваться в автоматическом режиме.
Обновлено в 21:00
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Обновлено в 12:54
Энергетика
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В Ульяновске приедут учиться акушеры-гинекологи со всей страны
Предстоящая Школа станет площадкой для активных профессиональных дискуссий, поиска ответов на самые важные и острые вопросы, ежедневно возникающих перед акушерами-гинекологами, неонатологами, врачами других специальностей, а также организаторами здравоохранения.
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В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров
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Шоу-бизнес
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Прилетела даже его бывшая жена Деми Мур - после развода они сохранили хорошие отношения, так что 56-летняя Деми была гостьей и на первой свадьбе Уиллиса десять лет назад.
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Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
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