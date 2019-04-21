Кино

Новая серия «Игры престолов» попала в СетьРИА Новости 00:55

Пользователи из Германии, которые оплатили просмотр последнего сезона "Игры престолов" в видеосервисе, смогли увидеть второй эпизод сериала сразу же после окончания первого. При этом новая серия в низком качестве появилась на ресурсах с пиратских контентом и Telegram-каналах.
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Часть пользователей досрочно получили второй эпизод новой «Игры престолов»

Фонтанка.Рувчера в 17:05

Вторая серия восьмого сезона сериала «Игра престолов» утекла в сеть до официального выхода

Эхо Москвывчера в 22:23

Вторая серия последнего сезона «Игры престолов» утекла в сеть

РБКвчера в 19:58

Новая серия «Игры престолов» попала в Сеть

РИА Новости00:55

Новый эпизод «Игры престолов» слили в Сеть

Газета.Ruвчера в 16:41

Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть

Lenta.ruвчера в 16:12

В Сеть просочилась вторая серия последнего сезона «Игры престолов»

Взгляд.рувчера в 16:06
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Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской

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Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
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В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

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Порошенко признал поражение на выборах президента Украины

Обновлено вчера в 13:29
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Зеленский назвал приоритетные задачи в отношениях с Россией

Шоумен Владимир Зеленский, по предварительным данным победивший на выборах президента Украины, во время пресс-конференции назвал приоритетные задачи в отношениях с Россией: перезагрузка минского процесса и возвращение украинских моряков домой.
Обновлено вчера в 14:37
Политика

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
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Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр»

Обновлено вчера в 19:37
Шоу-бизнес

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Ранее Лолита внесла ясность в сообщения о проблемах со здоровьем.
Обновлено вчера в 23:41
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Российский вратарь «Вашингтона» отправлен в АХЛ

Третий вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов покинул состав столичного клуба и вернулся обратно в «Херши Беарз», который выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
Обновлено в 01:47
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В Белом доме сообщили детали разговора Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины.
Обновлено вчера в 23:37
Политика

Порошенко победил Зеленского за границей

Действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует на выборах главы государства в зарубежном избирательном округе.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 215

Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде

Обновлено в 01:50
Политика

Наташа Королева обрадовалась победе Зеленского на выборах

Обновлено вчера в 18:06
Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено 20 апреля в 22:23
Происшествия

Tesla расследует инцидент со взрывом автомобиля на парковке в Шанхае

Американский производитель электромобилей Tesla направил своих специалистов для выяснения обстоятельств взрыва автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае, передает 22 апреля «РИА Новости».
Обновлено в 01:53
Происшествия

Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan

Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Из детсада в Тюмени эвакуировали 318 человек

Из здания дошкольного учреждения эвакуировали 318 человек - и дети и персонал в порядке, никто не пострадал.
Обновлено в 02:07
Футбол

«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму

Обновлено вчера в 16:55
Общество

В Москве реставрируют дом, где жил Мастер из романа Булгакова

Власти Москвы реставрируют особняк Волконской - фон Мекка в Чистом переулке, где, по версии исследователей творчества Михаил Булгакова, снимал квартиру один из главных героев романа "Мастер и Маргарита".
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Энтузиасты перенесли на PC одну из самых ужасных игр про Соника

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У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
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Шоу-бизнес

Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее

Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.
Обновлено вчера в 04:20
Наука

Ученые успешно реанимировали мертвый мозг свиньи

Обновлено 20 апреля в 03:07
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Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».
Обновлено в 00:24
Происшествия

На Урале будут судить гаишника, который пьяным насмерть сбил пешехода

В Сысерти будут судить бывшего сотрудника ГИБДД, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил 56-летнего пешехода и скрылся с места ДТП.
Обновлено в 02:19
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Сати Казанова выступила против гражданских браков

Известная певица Сати Казанова в соцсети Instagram высказалась на тему семейных отношений.
Обновлено в 01:10
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В управлении капстроительства мэрии Новосибирска идут обыски

Обновлено в 02:06
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Полиция изъяла арсенал оружия у двух молодых людей под Ногинском

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