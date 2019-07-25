Общество
Новая неделя начнется с похолоданияKaluga24.tv 01:58
Похолодание ожидается и в Калужской области. Правда, оно будет не таким резким. В воскресенье температура понизится всего на пару градусов, с +26° до +24°. Но в понедельник похолодает уже до +19°. Такая температура сохранится всю первую половину следующей недели.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:39, Вашингтон
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