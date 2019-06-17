Общество

Новая маркировка продуктов появится в РоссииГазета.Ru вчера в 23:06

В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, речь идет о маркировке продуктов питания так называемым светофором.
Читать в источнике
Обсудить5
с чего всё началось

Полоса неедения: готов ГОСТ для маркировки продуктов «светофором»

ФИЦ питания и биотехнологии уже подготовил окончательную версию документа. Согласно нему, цветовая маркировка на упаковке будет информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. Так, предупреждением о том, что их доля существенно превышает норму, станет красная полоска.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Новая маркировка продуктов появится в России осенью

Телеканал 360°вчера в 21:35

Стало известно, когда в России появится новая маркировка продуктов

РЕН ТВ01:13

В России появится новая маркировка продуктов, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 23:58

СМИ: Новая маркировка продуктов появится в России осенью

RT на русскомвчера в 23:23

Власти готовят ГОСТ на цветовую маркировку продуктов

Газета.Ru04:35

В России появится новая маркировка продуктов

Известиявчера в 19:49

Съедобный «светофор»: в России появится ГОСТ для маркировки продуктов

ТК Звездавчера в 17:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
Политика

В Минтруде ответили на предложения по критериям нуждаемости

Как отметили в ведомстве, в основном для получения соцподдержки критерием нуждаемости является условие, по которому среднедушевой доход семьи не должен превышать однократную либо двукратную величину установленной в России величины прожиточного минимума.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане

Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

Появилось видео полёта Су-27 и Су-30 на малых высотах

Минобороны РФ опубликовало видео полётов российских истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 на малых высотах в горно-лесистой местности Кавказа.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение

Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Песков заявил, что Путину доложено о ситуации в Чемодановке

Песков назвал конфликт в селе Чемодановка Пензенской области «резонансной ситуацией» и заметил, что Владимиру Путину было о ней доложено во время визита президента в Таджикистан.
Обновлено в 06:16
Экономика

Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком

Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
Обновлено в 01:27
Происшествия

Российский турист утонул в Таиланде

Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

61-летняя Александра Яковлева похудела на 20 килограммов

Обновлено в 03:23
Авто

Названы комплектации и цены на Renault Arkana

Компания Renault назвала комплектации и цены нового кроссовера Arkana.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Садальский выложил фото Алибасова с гробом

Обновлено вчера в 23:22
Футбол

Сборная России сыграет с Шотландией на стадионе «Лужники»

Сборная России по футболу проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Шотландии в Москве на стадионе "Лужники", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 06:07
Музыка

В Москве проходят масштабные выступления военных оркестров

В московских парках и скверах выступают лучшие музыкальные коллективы: суворовцы московского военно-музыкального училища, коллектив почетного караула, центральный концертный образцовый оркестр военно-морского флота России и многие другие.
Обновлено вчера в 04:34
Здоровье

Минздрав: почти 80% женщин приходят на роды нездоровыми

В эфире «Говорит Москва» один из главных репродуктологов Министерства Здравоохранения Олег Апалихин заявил, что нездоровые роды случаются из-за ранних сердечных заболеваний и онкологий.
Обновлено в 00:51
Музыка

Скончался барабанщик группы «Машина времени»

Обновлено вчера в 06:54
Футбол

Испанский тренер формально возглавит «Рубин»

Докампо формально займёт должность главного тренера «Рубина», поскольку у Шаронова отсутствует соответствующая тренерская лицензия Добавим, что Докампо уже работал в «Рубине» в молодежной академии.
Обновлено в 06:20
Политика

Ушел из жизни бывший первый зампред КГБ СССР Филипп Бобков

Бывший первый зампред КГБ СССР, генерал армии Филипп Бобков ушел из жизни в возрасте 93 лет.
Обновлено в 06:20
Футбол

Ринат Билялетдинов: «Приобретение Камболова – хорошая сделка для „Краснодара“»

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов считает, что "Краснодар" совершил хороший трансфер, подписав Руслана Камболова.
Обновлено вчера в 23:18
Музыка

Лобода впервые прокомментировала скандал с Лазаревым

Популярная украинская певица Светлана Лобода прокомментировала ссору с Сергеем Лазаревым, которая произошла на музыкальной премии.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие

Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»

Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".
Обновлено вчера в 14:37
Хоккей

«Трактор» лишил местных депутатов VIP-ложи на домашней арене

VIP-ложа на ледовой арене «Трактор», где ранее смотрели матчи челябинской команды депутаты местной гордумы, была продана на весь сезон бизнесмену Валерию Бондаренко.
Обновлено в 05:59
Общество

Итальянского Джорджа Клуни задержали в Таиланде

Итальянца Франческо Галделли, который выдавал себя за актера Джорджа Клуни, задержали в Таиланде.
Обновлено вчера в 23:45
Общество

При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»

В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов рассекретили необычное имя сына

Для малыша пара выбрала необычное имя — Леон. К слову, именно так звали дедушку мальчика — отца Кирилла Сафонова.
Обновлено в 05:28
Авто

Названа дата премьеры нового кроссовера Kia для России

Компания Kia опубликовала новый ролик о кроссовере Seltos, который в будущем доберется до России.
Обновлено в 05:33
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать клубнику

Обновлено в 03:45
Происшествия

Голунов оценил реакцию общественности на его задержание

Журналист Иван Голунов прокомментировал RT реакцию общественности на его задержание и арест.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Челябинского полицейского обвинили в домогательствах

В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Кино

«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат

Обновлено вчера в 17:32
Футбол

Кайо рассказал, почему решил перейти в «Краснодар»

Бразильский новичок «Краснодара» Кайо поделился впечатлениями о пребывании в клубе.
Обновлено в 06:00
Религия

Строительство храма в Екатеринбурге начнут не раньше 2020 года

Обновлено в 05:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное