Общество
Новая маркировка продуктов появится в РоссииГазета.Ru вчера в 23:06
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, речь идет о маркировке продуктов питания так называемым светофором.
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с чего всё началось
ФИЦ питания и биотехнологии уже подготовил окончательную версию документа. Согласно нему, цветовая маркировка на упаковке будет информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. Так, предупреждением о том, что их доля существенно превышает норму, станет красная полоска.Известиявчера в 17:01
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Общество
Генпрокуратура выявила ошибки в новом федеральном списке учебников
В федеральном перечне учебников содержатся издания, рекомендованные к использованию в госшколах.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации
Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
Обновлено в 03:51
Политика
В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию
The New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 04:24
Общество
Илон Маск сообщил об удалении своего аккаунта в Twitter
Глава SpaceX и американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск сообщил об удалении своего аккаунта в Twitter.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Москвичу вернули забытый в метро пакет с деньгами
Москвичу вернули забытый в метро на станции "Октябрьская" пакет с деньгами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:18
Общество
Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи
"По итогам прошлого года в среднестатистической ямальской семье после необходимых затрат остается 128,5 тысяч рублей", - передает РИА Новости Немного отстала от арктического региона Чукотка: здесь остаток составляет 107,8 тысяч рублей.
Обновлено в 03:54
Происшествия
S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»
Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
В интернете появилось видео боя двух советских танков в Ливии
В интернете распространили видео противостояния 2-х танков советского производства в Ливии.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Главу Дагестана госпитализировали в Москве
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в одну из столичных клиник с воспалением лёгких, заявили в правительстве республики.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Мать Саши Савельевой назвала ее некрасивой на фото
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Екатеринбурге трехлетняя девочка разбилась в аквапарке «Лимпопо»
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Бабича назначили заместителем министра экономического развития
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития РФ.
Обновлено в 04:26
Религия
17 июня православные отмечают День Святого Духа
Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.
Обновлено в 00:00
Финансы
Ставка зеленеет: почему копить по-прежнему выгоднее в долларах
Доллар против евро Дедолларизация российской экономики стартовала осенью 2018 года, однако ставки по вкладам в американской валюте по-прежнему не снижаются.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Офицера бельгийской разведки уволили из-за подозрения в шпионаже на РФ
В Бельгии офицера уволили в связи с подозрением в якобы имевшем место шпионаже в пользу России, однако доказательств этому никто не привел.
Обновлено в 04:28
Авто
Ростех может избавиться от дефицита парковок в городах РФ
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
Стало известно о модернизации ядерного оружия в мире
В 2018 году все страны, обладающие ядерным оружием, продолжили модернизировать свой арсенал.
Обновлено в 02:09
Футбол
Себальос заявил, что не хотел работать с Зиданом
Как сообщает AS, главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в личной беседе с Себальосом сказал игроку, что не рассчитывает на него в новом сезоне.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Участок на кладбище есть и у певца Шуры. Он рассказал, что место под могилу и белый гроб ему подарил друг на день рождения.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Люди погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
На западе Азербайджана на рынке села Беюк Кесик произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:14
Происшествия
На полицейского завели дело о домогательствах к подчиненным
В Челябинске завели уголовное дело против полицейского о домогательствах к подчиненным, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:11
Политика
The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным
Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Общество
На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»
В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 03:39
Футбол
"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России
Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Происшествия
В Новосибирске экс-директора НИИТО осудили за аферу с премиями
Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна" (НИИТО) Михаила Садового к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие
ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35
Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:22