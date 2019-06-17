Общество

Новая маркировка продуктов появится в РоссииГазета.Ru вчера в 23:06

В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, речь идет о маркировке продуктов питания так называемым светофором.
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Полоса неедения: готов ГОСТ для маркировки продуктов «светофором»

ФИЦ питания и биотехнологии уже подготовил окончательную версию документа. Согласно нему, цветовая маркировка на упаковке будет информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. Так, предупреждением о том, что их доля существенно превышает норму, станет красная полоска.
Известиявчера в 17:01

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Новая маркировка продуктов появится в России осенью

Телеканал 360°вчера в 21:35

Стало известно, когда в России появится новая маркировка продуктов

РЕН ТВ01:13

В России появится новая маркировка продуктов, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 23:58

СМИ: Новая маркировка продуктов появится в России осенью

RT на русскомвчера в 23:23

Власти готовят ГОСТ на цветовую маркировку продуктов

Газета.Ru04:35

В России появится новая маркировка продуктов

Известиявчера в 19:49

Съедобный «светофор»: в России появится ГОСТ для маркировки продуктов

ТК Звездавчера в 17:54
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