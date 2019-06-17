Общество

Новая маркировка продуктов появится в РоссииГазета.Ru вчера в 23:06

В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия". По данным издания, речь идет о маркировке продуктов питания так называемым светофором.
Читать в источнике
с чего всё началось

Полоса неедения: готов ГОСТ для маркировки продуктов «светофором»

ФИЦ питания и биотехнологии уже подготовил окончательную версию документа. Согласно нему, цветовая маркировка на упаковке будет информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. Так, предупреждением о том, что их доля существенно превышает норму, станет красная полоска.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В России продукты будут маркировать «светофором»

URA.Ruвчера в 22:38

Новая маркировка продуктов появится в России осенью

Телеканал 360°вчера в 21:35

В России осенью появится новая маркировка продуктов, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 23:58

СМИ: Новая маркировка продуктов появится в России осенью

RT на русскомвчера в 23:23

Стало известно, когда в России появится новая маркировка продуктов

РЕН ТВ01:13

В России появится новая маркировка продуктов

Известиявчера в 19:49

Съедобный «светофор»: в России появится ГОСТ для маркировки продуктов

ТК Звездавчера в 17:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:47, Вашингтон
Общество

Более 1,3 тысячи столичных пар сыграют свадьбу 8 июля

Обновлено в 01:14
Политика

В Москве госпитализировали главу Дагестана

В Москве госпитализировали главу Дагестана Владимира Васильева, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Обновлено вчера в 20:08
Интернет

Mail.ru Group запустила голосового помощника по имени «Маруся»

Другие голосовые помощники: После запуска в 2017 году «Алисы» «Яндекса» над созданием голосовых ассистентов в России стали работать Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк.
Обновлено вчера в 23:32
Здоровье

Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака

В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 00:47
Музыка

Скончался барабанщик группы «Машина времени»

Обновлено вчера в 06:54
Происшествия

Водитель маршрутки внезапно напал на пассажиров с ножом в Новосибирске

В Новосибирске водитель одной из маршруток напал на пассажиров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по области.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие

Число погибших при обстреле близ Алеппо увеличилось до 12 человек

Обновлено вчера в 18:42
Экономика

В арендном договоре Мосфильма обнаружена несуществующая валюта

Договор аренды земельного участка был заключён в 1996 году между киноконцерном "Мосфильм" и столичным управлением Росимущества.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае

В Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:51
Экономика

«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза

Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
Обновлено вчера в 18:31
Футбол

Гильерме получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме стал победителем номинации «Вратарь года» имени Льва Яшина, которую ежегодно вручает журнал «Огонек».
Обновлено вчера в 18:05
Шоу-бизнес

Как пройдет крещение сына Меган Маркл и принца Гарри

Учитывая, что Меган Маркл и принц Гарри со времен своей женитьбы не раз пытались нарушить правила, принятые в королевской семье, поклонники четы были уверены, что церемония крещения маленького Арчи пройдет не совсем традиционно.
Обновлено в 00:49
Политика

В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 16:37
Шоу-бизнес

14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет

14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено вчера в 03:22
Транспорт

Более 250 экскурсий организовали в московском метро с начала года

Власти столицы организовали более 250 прогулок по различным станциям метро с января 2019 года.
Обновлено в 01:16
Общество

В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»

"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено вчера в 12:25
Общество

СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости

Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Экономика

В России возобновился рост числа банкротств компаний

Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Модный дизайнер оценила лучшие образы актрис на закрытии «Кинотавра»

Модный дизайнер одежды Ксения Князева оценила образы звезд на закрытии фестиваля "Кинотавр".
Обновлено в 00:02
Политика

Протестующие в Гонконге разблокировали улицы, ведущие к центру города

Участники массовых протестов, которые начались в Гонконге в воскресенье, разошлись в понедельник и разблокировали магистрали, которые ведут к центру города, движение полностью восстановлено.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие

ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35

В корпорации рассчитывают подписать еще один контракт с Минобороны по МиГ-35, добавил Тарасенко.
Обновлено в 01:05
Религия

17 июня православные отмечают День Святого Духа

Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Алена Свиридова выложила фото с возмужавшим сыном-кадетом

Обновлено вчера в 22:11
Политика

Покинувшие Крым и Севастополь украинцы захотели паспорт РФ

Бывшие жители Крыма и Севастополя, граждане Украины подали заявления на получение паспортов России по упрощенной схеме.
Обновлено в 00:32
Здоровье

Волгоградский эндокринолог получила престижную награду

Церемония награждения состоялась в Москве в преддверии Дня медицинского работника.
Обновлено вчера в 10:17
Экономика

Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах

Обновлено вчера в 22:54
Общество

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве

В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 07:16
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»

Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия

Журналисту Голунову предоставили защиту

Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

Экс-глава НИИТО Михаил Садовой приговорен к трем годам колонии

Центральный райсуд Новосибирска приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Минздрава РФ Михаила Садового.
Обновлено в 00:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное