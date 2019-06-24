Экономика

Новая госпрограмма развития моногородов обойдется в 57,3 млрд рублейПолит.ру 02:31

Правительство готово потратить 57,3 млрд рублей на новую госпрограмму развития моногородов, рассчитанную на 2019–2024 годы, пишет РБК со ссылкой на проект программы.
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На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб

Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019 – 2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб. С документом ознакомился РБК.
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