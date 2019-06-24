Новая госпрограмма развития моногородов обойдется в 57,3 млрд рублейПолит.ру 02:31

Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019 – 2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб. С документом ознакомился РБК.

с чего всё началось

Правительство готово потратить 57,3 млрд рублей на новую госпрограмму развития моногородов, рассчитанную на 2019–2024 годы, пишет РБК со ссылкой на проект программы.

Общество В Госдуме опровергли сокращение числа бюджетных мест в вузах Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что через пять лет число бюджетных мест в вузах сократится на 17%.

Космос В NASA подтвердили наличие метана на Марсе Специалисты NASA подтвердили наличие высокой концентрации метана в атмосфере Марса.

Армия и оружие В МИД оценили перспективу развертывания ракет США вблизи границ России Развертывание американских ракет на суше возле границ России вызовет обострение в регионе и приведет к кризису, похожему на Карибский.

Авто «Заряженный» кроссовер Audi SQ8: самый дорогой в гамме У флагманского паркетника Audi Q8 появилась «горячая» версия, хотя на знаки отличия разработчики поскупились: снаружи SQ8 почти повторяет базовую модель с пакетом S line.

Происшествия В отношении энгельсского полицейского возбудили третье уголовное дело В Энгельсе в отношении бывшего сотрудника полиции, который подозревался в превышении должностных полномочий и незаконном сбыте наркотиков, возбуждено новое уголовное дело - по факту фальсификации доказательств, сообщает саратовское СУ СК.

Футбол Глушаков ищет новый клуб через Instagram Экс-футболист московского "Спартака" Денис Глушаков опубликовал в Instagram пост о поиске новой работы.

Общество Двенадцать домов в рамках реновации построят в Москве до конца года Двенадцать домов, в которые смогут переехать жильцы в рамках программы реновации, будет построено в Москве до конца года, с момента старта программы в столице введено в эксплуатацию более 40 жилых домов, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

Политика Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20 Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).

Авто Mazda отзывает в России автомобили из-за проблем с двигателями Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности.

Политика Путин продлил действие продэмбарго на западные товары Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.

Происшествия В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.

Наука Показано, как температура влияет на сон Нейрофизиологи из Бернского университета (Швейцария) провели эксперименты с генетически модифицированными мышами и показали связь между изменением окружающей температуры и продолжительностью фазы быстрого движения глаз.

Политика В ПАСЕ отказались обсуждать доклад по MH17 Члены ПАСЕ проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в Совете Европы, а также обсуждения расследования крушения рейса MH17, который был сбит над Донецком в 2014 году.

Политика Власти Грузии пошли на уступки протестующим На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии» Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.

Общество Давид Якобашвили отказался возвращаться в Россию Якобашвили сказал Би-би-си, что у него сейчас нет «активной деятельности в России, только музей, он работает сам по себе».

Политика Зеленский уволил начальника Главка СБУ по Крыму Указом президента Украины генерал Александр Шмитько освобожден от должности руководителя Главка СБУ в Крыму.

Технологии Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.

Экономика Глава Rambler анонсировал выход компании на IPO Rambler Group планирует выход на биржу, сообщил РБК ее гендиректор Рафаэль Абрамян в кулуарах ежегодной конференции инвесторов «Ренессанс Капитал» в понедельник, 24 июня.

Общество Митинг против политических репрессий начался в Москве Митинг «Общество требует справедливости» начался в Москве на проспекте Сахарова. Участники акции выступают против политических репрессий.

Политика ПЦУ лишила Филарета канонических прав «Принимая во внимание личные заслуги в прошлом перед церковью, можно констатировать, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишается канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией», — цитирует его ТАСС.