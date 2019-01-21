Новая глава в книге Семина. Как проходит зима в «Локомотиве»Sportbox.RU 02:18

Смешивать спортивный дискурс с политическим зачастую неправильно и неуместно, но иначе говорить о ситуации в московском «Локомотиве» в последнее время не получается. Итак, «партия Семина» одолела пресловутую «пятую колонну» и открыла тем самым новую главу в развитии клуба.

Новая глава в книге Семина. Как проходит зима в «Локомотиве»

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