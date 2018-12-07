Политика

Новая глава ХДС планирует пересмотреть миграционную политику Меркель
ТАСС
10:44

Немецкий политик Аннегрет Крамп-Карренбауэр, в пятницу, 7 декабря, ставшая новым председателем Христианско-демократического союза (ХДС), намерена пересмотреть миграционную политику своей предшественницы на этом посту, канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
ТАСС10:44

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Глава ХДС заявила о планах пересмотреть миграционную политику

РБК13:22

Bild: преемница Меркель в ХДС намерена пересмотреть ее миграционную политику

Газета.Ru11:34

Новая глава ХДС планирует пересмотреть миграционную политику Меркель

ТАСС10:44

Крамп-Карренбауэр намерена пересмотреть миграционную политику Меркель

RT на русском11:05

Аннегрет Крамп-Карренбауэр намерена пересмотреть миграционную политику своей предшественнице на посту председателя ХДС

Эхо Москвы12:32

Новый лидер ХДС намерена пересмотреть миграционную политику Меркель

РИА Новости11:24

ХДС вместо Меркель возглавила Крамп-Карренбауэр

Профиль07 декабря в 23:08
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
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