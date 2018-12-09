Политика

Новая глава ХДС планирует пересмотреть миграционную политику Меркель
Коммерсантъ
18:57

Новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр планирует пересмотреть миграционную политику своей предшественницы, канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Коммерсантъ18:57

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Глава немецкого Христианско-Демократического союза собирается пересмотреть миграционную политику

Эхо Москвы19:04

Новая глава ХДС пересмотрит миграционную политику Меркель

Московский Комсомолец19:22

Bild: преемница Меркель в ХДС намерена пересмотреть ее миграционную политику

Газета.Ru11:34

Новый лидер ХДС намерена пересмотреть миграционную политику Меркель

РИА Новости11:24

Крамп-Карренбауэр намерена пересмотреть миграционную политику Меркель

RT на русском11:05

Крамп-Карренбауэр пересмотрит миграционную политику Меркель

Вести.Ru10:55

Новая глава ХДС планирует пересмотреть миграционную политику Меркель

ТАСС10:44
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 22:55, Ашберн
Политика

Блок Пашиняна лидирует на выборах в парламент Армении с 70,37% голосов

Блок и.о. премьера Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" по итогам подсчета бюллетеней с 75% участков лидирует на внеочередных парламентских выборах с более чем 70,37% голосов, свидетельствуют данные ЦИК.
Обновлено в 22:52
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Франция расследует «причастность России» к протестам в стране

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности (SGDSN) ведет расследование о якобы причастности России к организации акций протестов в стране.
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Армия и оружие

Сирийская система ПВО отразила авиаудар вблизи аэропорта Дамаска

Сирийская система противовоздушной обороны отразила авиаудар вблизи международного аэропорта в столице страны Дамаске.
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Политика

Мадуро обвинил США в подготовке госпереворота в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье заявил, что власти США готовят государственный переворот в Боливарианской Республике.
Обновлено в 22:48
Армия и оружие

Вертолеты-амфибии для ВМФ создадут после 2031 года

Поисково-спасательные вертолеты-амфибии будут созданы для ВМФ России в 2031-2050 годах, сообщил в понедельник в интервью газете Вооруженных сил России "Красная Звезда" начальник морской авиации ВМФ Герой России генерал-майор Игорь Кожин.
Обновлено в 22:51
Политика

В раде заявили об угрозе экономике Украины из-за военного положения

Военное положение может обернуться многомиллиардным ущербом для экономики Украины.
Обновлено в 22:43
Политика

Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР и ГРУ

В программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" Нарышкин напомнил, что полномочия СВР, ГРУ, а также ФСБ в части разведдеятельности разделены.
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Washington Post назвала российские контакты кампании Дональда Трампа

По меньшей мере 14 членов семьи, бизнес-партнеров и участников президентской кампании президента США Дональда Трампа имели контакты с минимум 17 россиянами почти с самого начала кампании в 2015 году и до инаугурации Трампа, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на новые промежуточные результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.
Обновлено в 22:50
Политика

Саудовская Аравия не выдаст Турции обвиняемых в убийстве Хашкаджи

Обновлено в 22:35
Политика

Молодые люди в Киеве устроили акцию дружбы с российским флагом

Двое молодых людей пришли в центр Киева, обернувшись флагами России и Украины.
Обновлено в 22:35
Армия и оружие

CNN: Трамп согласился выделить Пентагону $750 млрд

Президент США Дональд Трамп согласился выделить Пентагону финансирование в размере $750 млрд.
Обновлено в 22:07
Политика

Глава Каталонии объявил о двухдневной голодовке

Обновлено в 21:58
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Посольство в Лондоне ответило на материал о новых «жертвах» России

Публикация The Sunday Times о том, что расследующие отравление Скрипалей британские детективы заподозрили Россию в еще двух убийствах на территории Соединенного Королевства являются частью политической игры.
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Политика

Трамп узнал об аресте финдиректора Huawei после встречи с лидером КНР

Президент США Дональд Трамп узнал об аресте канадскими властями финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу уже после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине.
Обновлено в 12:00
Политика

Виктория Скрипаль заявила о похищении ее родных в Британии

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила о том, что подозревает спецслужбы Великобритании в похищении своего дяди и его дочери Юлии.
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