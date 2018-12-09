Политика
Новая глава ХДС планирует пересмотреть миграционную политику Меркель
Новая глава ХДС планирует пересмотреть миграционную политику МеркельКоммерсантъ18:57
Новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр планирует пересмотреть миграционную политику своей предшественницы, канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Коммерсантъ18:57
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Политика
Блок Пашиняна лидирует на выборах в Армении
Блок и.о. премьера Армении Никола Пашиняна лидирует на внеочередных парламентских выборах с большим отрывом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ЦИК страны.
Обновлено в 19:44
Армия и оружие
ВМФ до конца 2019 учебного года получит самолеты-амфибии Бе-200
ВМФ России до конца 2019 учебного года ожидает поступления в свой авиапарк самолетов-амфибий Бе-200, сообщил в понедельник командующий морской авиацией ВМФ РФ Герой России генерал-майор Игорь Кожин.
Обновлено в 19:11
Политика
Франция расследует «причастность России» к протестам в стране
Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности (SGDSN) ведет расследование о якобы причастности России к организации акций протестов в стране.
Обновлено в 19:43
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку в районе аэропорта Дамаска
Обновлено в 19:38
Политика
Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР и ЦРУ
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что российская Служба внешней разведки и американское Центральное разведывательное управление активно обмениваются данными о международных террористах.
Обновлено в 19:02
Политика
Около 4 тыс. человек вышли на протест в Черногории в желтых жилетах
Организаторы раздали собравшимся около 1 тыс. жилетов, ставших за последние дни символом протестов во Франции.
Обновлено в 19:49
Политика
Посла США вызвали в МИД Китая из-за ареста финдиректора Huawei
Посла США вызвали в министерство иностранных дел (МИД) Китая в связи с задержанием финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
Обновлено в 19:44
Политика
Мадуро сообщил о планах США провести переворот в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в воскресенье, что США готовят в стране государственный переворот.
Обновлено в 19:45
Политика
Саудовская Аравия отказалась выдать убийц Хашкуджи
Власти Саудовской Аравии отказались выдать Турции обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкуджи.
Обновлено в 18:58
Политика
Двое мужчин прошли с флагами России и Украины по центру Киева
В воскресенье двое мужчин, завернутых в национальные флаги России и Украины, прошли по главной улице украинской столицы — Крещатику, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, публикуя видео их акции.
Обновлено в 19:36
Политика
Посольство в Лондоне ответило на материал о новых «жертвах» России
Публикация The Sunday Times о том, что расследующие отравление Скрипалей британские детективы заподозрили Россию в еще двух убийствах на территории Соединенного Королевства являются частью политической игры.
Обновлено в 18:39
Политика
Киев отказал во въезде 900 россиянам после введения военного положения
УНН сообщает, что с момента введения военного положения на Украину смогли попасть более 16 тыс. россиян, большинство из которых имеют гуманитарные связи в этой стране.
Обновлено в 19:11
Политика
Король Бельгии принял отставки министров-националистов
Король Бельгии Филипп согласился в воскресенье с отставкой министров и госсекретарей коалиционного бельгийского правительства от националистической партии "Новый фламандский альянс" (N-VA), сообщается в коммюнике королевского двора.
Обновлено в 19:11
Политика
Экс-глава ФБР рассказал о расследовании в отношении Хиллари Клинтон
Коми подчеркнул, что если бы он знал о предвзятости Стржока, то отстранил бы его от расследований в отношении Трампа и Клинтон.
Обновлено в 16:50
Политика
Лавров рассказал, чем ЕАЭС, ОДКБ и СНГ отличается от НАТО
В Содружестве Независимых Государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) отсутствует какой-либо диктат, поэтому в этих союзах никто никому ничего не навязывает.
Обновлено в 19:01