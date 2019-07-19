Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять санкции против РоссииРИА Новости 13:33

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.
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с чего всё началось
«Уже давно мы являемся свидетелями враждебного отношения со стороны России, которое простирается от ущемления международного права, такого как аннексия Крыма, до попытки как можно сильнее разделить Европу», — заявила
 фон дер Ляйен.
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